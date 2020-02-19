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Boğaziçi Köprüsü, trafik yoğunluğunu karşılayamıyor

Türkiye'nin İstanbul Boğazı üzerinde inşa ettiği ilk köprü olma özelliğine sahip olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) aradan geçen 50 yıl sonra artan trafik yoğunluğunu karşılamakta zorlanıyor.
 19 Şubat 2020 22:43
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Boğaziçi Köprüsü, trafik yoğunluğunu karşılayamıyor

Türkiye'nin İstanbul Boğazı üzerinde inşa ettiği ilk köprü olma özelliğine sahip olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) aradan geçen 50 yıl sonra artan trafik yoğunluğunu karşılamakta zorlanıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 1968 yılında Boğaz Köprüsü yapılmaması için "Boğaz Köprüsü, Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir" sözleri ile dava açmıştı. Dönemin CHP Eski Genel Başkanı Bülent Ecevit ise mitinglerde dahi "Köprüden zenginler geçecek. Hiç gereği yokken İstanbul'a asma köprü yapıyorlar" sözlerini sık sık kullandığı iddia edilmişti. Bugün ortalama günde 150 bin aracın geçtiği köprünün yapımının ne kadar haklı olunduğu bir kez daha ispatlanmış oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Karadeniz ile Marmara Denizini birbirine bağlayan İstanbul Boğazı üzerinde yer alan üç asma köprüden biri. Köprünün ayakları Avrupa Yakası'nda Ortaköy, Anadolu Yakası'nda Beylerbeyi semtlerinde. 20 Şubat 1970 tarihinde yapımına başlanan köprü, 30 Ekim 1973 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü şerefine Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından devlet töreniyle hizmete açıldı. 26 Temmuz 2016'da köprünün resmi adı, FETÖ mensuplarının askeri darbe girişimi sırasında köprüde hayatını kaybeden vatandaşların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi.

2019 yılında günde ortalama 150 bin araç geçti

Yapım aşaması ile birlikte 50 yıllık bir geçmişe sahip olan köprü bugün gelinen noktada İstanbul'da bulunan araç trafiğini karşılamakta zorlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, İstanbul'da trafiğe kayıtlı 4 milyon 190 bini aşkın araç bulunuyor. Boğaziçi Köprüsü, Avrupa ve Asya arasında sabit bağlantı olarak hem Türkiye hem de İstanbul ulaşım ağının çok önemli bir halkası. Köprüde, açılışından bugüne kadar trafik artışı beklenenin çok üstünde gerçekleşti. Günümüzde Boğaziçi Köprüsünden yalnızca belediye, halk otobüsleri ve turist taşıma belgesine haiz otobüsler ile otomobil ve motosikletlerin geçişine izin verilmekte. Boğaziçi Köprüsü 1978'den beri yaya trafiğine kapalı hizmet veriyor.

50 yıl önce istemediler, bugün talebi karşılamakta zorlanıyor

Öte yandan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 1968 yılında 1. Boğaz Köprüsü'nün yapılmaması için dava açmış, "Boğaz Köprüsü, Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir" açıklaması yapmıştı. Rahmetli Başbakan Adnan Menderes Boğaza köprü yapmak isteyince, İsmet İnönü 'yıkılır' diyerek karşı çıkmıştı. Diğer taraftan dönemin CHP Eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in de köprüyü istemediği tarihçiler tarafından sıkça dile getirildi. Ecevit'in mitinglerde dahi "Köprüden zenginler geçecek. Hiç gereği yokken İstanbul'a asma köprü yapıyorlar. Bu köprüden mutlu azınlık, zenginler geçecektir" sözleri dönemin gazete manşetlerinde sıkça yer aldı. CHP'li Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya da, "Boğazın güzelliğini bozar" ifadelerini kullandı. CHP'li Eski Maliye Bakanı Prof. Dr. Besim Üstünel ise, "Köprü akıl ve hesap işi değildir" iddiasında bulundu. Öte yandan bazı kesimler ise "Boğaz Köprüsü yerine Zap Suyu'na köprü yapalım" diyerek açık açık yatırımın önüne set oldu. O gün yapılmaması için davalar açılan ve akla hayale gelmeyecek sözler söylenen köprüden bugün günde yaklaşık 150 bin araç geçerek yapımının ne kadar doğru bir adım olduğu bir kez daha ispatlandı.
İhlas Haber Ajansı
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