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Bakanlık güncellemedi, SGK, sevklerde yol giderini 2013'deki rakamlara göre ödeme yapıyor

Bilindiği üzere, hastalığın o ilde tedavi edilememesi ve hastanın bu amaçla başka bir ile sevki halinde, SGK tarafından yol gideri ödenmektedir. Ancak yol giderleri 2013 yılından bu yana güncellenmemektedir. Bu nedenle, 700 ila 800 km uzaklıktaki bir başka ile gidişlerde, SGK 56 TL ödeme yapabilmektedir. 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesinin güncellenmesi gerekmektedir.
 24 Şubat 2020 10:05
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Bakanlık güncellemedi, SGK, sevklerde yol giderini 2013'deki rakamlara göre ödeme yapıyor

Soru

Merhaba. 2019 Ağustos ayından itibaren eşimin bir rahatsızlığı nedeniyle .... ilçesinden Samsun Tıp fakültesi hastanesi ne gidip geliyoruz. Birgün için refakatli sevkime toplamda 56 TL ödeme yapıldı. SGK yetkililerine sordum neden bu kadar düşük diye. Onlar da 2013 yılından bu yana rakamlar güncellenmedi cevabını verdiler. Yani 2013 yılının verilerine göre ödeme yaptıklarını söylediler. Bir kişinin yol gideri gidiş dönüş 80 TL tutmaktadır. İki kişi 160 TL civarında sadece yol gideri harcaması yapılırken bunun karşılığında 56 TL ödeme yapılması hususunu bilgilerinize sunarım. 21 Şubat'ta tekrar gideceğim. 2020 yılı için durum nedir bilmiyorum. Ayrıca bir öğretmen olarak bir günde 6-7 saat ek dersim kesiliyor. Yaptığım tüm bu harcama ve kayıplarıma karşılık SGK nın yaptığı ödeme haksızlık değildir de nedir?

Cevap

Genel saglık sigortalısı ve bakmakla yukumlu oldugu kis,ilerin saglık hizmetinden yararlanmaları ic,in muayene ve tedavi edildikleri yerles,im yeri dıs,ına yapılan sevkinde, yol gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenmesine ilişkin düzenlemeler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 65. maddesi, Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin 16. maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almaktadır.

Yönetmeliğin 16. maddesinin 8. fıkrasında, "Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevklerinde;

a) Sevk belgesinde sevk vasıtası belirtilmemiş ise mutat taşıt ücreti ödenir.

b) Kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşleri için mutat taşıt ücreti ödenir.

c) Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna mutat taşıt dışındaki taşıtla nakline ilişkin bedellerin ödenebilmesi için bu durumun gerekliliğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi ve raporda taşıt tipinin belirtilmesi gerekir.

ç) Mutat taşıt dışı araçlar (tarifeli uçak, taksi, ambulans vb.) ile nakile ilişkin yol gideri ödemelerinde bilet veya fatura ibrazı şarttır. Bilet veya fatura ibraz edilememesi halinde yol gideri mutat taşıt bedeli üzerinden ödenir.

d) Kurum veya Kurumun taşra birimleri, yerleşim yeri dışından Kurumca belirlenen hastalıkların tedavileri için gidip gelen ve yol gideri karşılanan kişilerin ulaşım hizmetlerini gerekli gördüğü hallerde Kurum yararı doğrultusunda hizmet satın alma ve kiralama gibi usullerle temin etmeye yetkilidir." denilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasında mutat taşıt iki mahal arasında gidip gelmeye en uygun, kullanılması mutat ve ekonomik olan (otobüs, dolmuş vs.) taşıtlardır. Ayrıca, kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşlerinde mutat taşıt ücreti ödenmekte, yine sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt (otobüs vs.) ücreti ödenmektedir. Mutat taşıt gideri ödemelerinde fatura/ bilet ibrazı zorunlu değildir.

Mutat taşıt ücreti ise 29.01.2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ'de belirtilen tutarlar esas alınarak belirlenmektedir. Mesafelere göre belirlenen taban ücretler aşağıdaki tabloda mevcut. 100 kilometrenin altındaki mesafeler için ise, mesafeye göre 13 TL nin yüzde 40'ı ile yüzde 80'i esas alınarak ödeme yapılıyor.

"KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(TL)

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(TL)

101-115

13

701-800

54

116-130

14

801-900

58

131-150

15

901-1000

61

151-175

17

1001-1100

64

176-200

19

1101-1200

67

201-250

22

1201-1300

70

251-300

25

1301-1400

72

301-350

29

1401-1500

75

351-400

33

1501-1625

79

401-475

38

1626-1750

83

476-550

42

1751-1875

88

551-625

46

1876-2000

92

626-700

50

2001 ve üzeri

96

NOT: Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda tablodaki ücretlere geçiş ücreti eklenerek uygulama yapılacaktır."

Reel ulaşım ücretleri dikkate alındığında tabloda belirtilen rakamların yarısına bile seyahat etmek mümkün değil. Günümüz ekonomik koşullarında zar zor geçinen kamu görevlileri sağlık sorunları sebebiyle zaten ekstra maliyetlere katlanırken bir de ceplerinden ilave ulaşım gideri ödemek zorunda bırakılmakta. 115 km için belirlenen 13 TL şehir içi bir günlük toplu taşım ulaşım giderini bile ancak karşılarken bu tutarla bir ilden başka bir ile seyahat etmek imkansız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını acilen güncel ulaşım ücretleri dikkate alınarak yeni bir belirleme yapması için göreve çağırıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumunu da taban ücret tarifelerini belirleyen Tebliğin arkasına sığınarak sigortalılara piyasa gerçeklerinden kopuk rakamlar üzerinden ödeme yapmak yerine çok kolay erişilebilir gerçek ulaşım rakamlarını esas almaya davet ediyoruz.
Memurlar.Net - Özel

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