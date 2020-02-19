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Ses kısıklığını hafife almayın

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Selami Yavuz, ses kısıklığının hafife alınmaması gerektiğini, uzun süren ses kısıklığının kanser belirtisi olabileceğini söyledi.
 19 Şubat 2020 23:03
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Ses kısıklığını hafife almayın

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Selami Yavuz, ses kısıklığının hafife alınmaması gerektiğini, uzun süren ses kısıklığının kanser belirtisi olabileceğini söyledi.

Medicana International Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünden Opr. Dr. Selami Yavuz, ses kısıklığı hakkında bilgi verdi. Ses kısıklığının birçok hastalığın habercisi olabileceğine değinen Opr. Dr. Selami Yavuz, "Enfeksiyon, alerji, sigara, reflü, öksürük, yüksek ses ile konuşma gibi nedenler ses kısıklığına neden olabilir. Guatr cerrahisi, kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi gibi ameliyatlar sonrası ses kısıklığı gelişme riski vardır. Ayrıca nörolojik bozukluklar, psikolojik hastalıklar, genetik sendromlar, ergenlik dönemi, hipotiroidi, gebelik, yaşlılık, hipertansiyon ilaçları, hormonlar, doğum kontrol hapları, nodüller, polipler ve kötü huylu tümörler ile de görülebilir" diye konuştu.

Uzun süren ses kısıklığının kanser belirtisi olabileceğini belirten Selami Yavuz, "Ses kısıklığının başlangıcı, süresi, uygulanan tedavileri, daha önce ses kısıklığının olup olmadığı, sigara kullanımı, hastanın mesleği, sistemik hastalıkları, genetik özellikleri, geçirdiği cerrahi girişimleri, hastanın psikolojik durumu değerlendirilmelidir. Seste değişikliğe neden olabilecek burun tıkanıklığı, bademciklerde büyüklük, ses tellerinde patolojiye neden olabilen farenjit, sinüzit, alerjik rinit araştırılmalıdır. Poliklinik şartlarında endoskopik olarak ses tellerinde nodül, polip, kanser, reflü ya da ses oluşumu sırasında kapanma bozukluğu olup olmadığı değerlendirilir" şeklinde konuştu.

Ses kısıklığı tedavisinin hafife alınmaması gerektiğini belirten Opr. Dr. Yavuz, "Ses kısıklığında ses istirahati önemlidir. Enfeksiyon, alerji, reflü, psikojenik ses kısıklığı gibi durumlarda ilaç tedavisi verilir. Ses telinde oluşan nodül ve polibin tedavisinde, tek taraflı ses telinin çalışmadığı durumlarda, nörolojik ses kısıklıklarında, ses teli cerrahisi öncesinde ve sonrasında ses terapisinden fayda görülebilir. Hastalığın durumuna göre botoks tedavide kullanılabilir. Ses teline cerrahi işlem gerekliyse geciktirilmemelidir. Erken evre ses teli kanserinde kısa süreli cerrahi yeterli iken ileri evre ses teli kanserlerinin tedavisinde ise evreye göre açık ya da kapalı teknik cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi olarak değişmektedir. Ses kısıklığı 10 günden uzun sürüyorsa mutlaka KBB doktoruna başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ses kısıklığı yaşamamak için önerilerde bulunan Yavuz, "Ses kısıklığı ortaya çıktığında konuşmaktan çekinin, sigara içmeyin, bol su tüketin, acılı, baharatlı, ekşi gıdalardan ve asitli içeceklerden kaçının, yüksek ses ile uzun sureli konuşmalar yapmamaya çalışın, alkollü ve kafeinli gıdalardan uzak durun, tok olarak uyumayın" sözlerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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