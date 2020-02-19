Peş peşe gelen depremlerin ardından kritik uyarı!
|19 Şubat 2020 23:08
|Yazdır
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yaşanan depremlerin daha büyük bir depremin önleyicisi olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.
Sözbilir, Akhisar Belediyesi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) ve Mimarlar Odası Akhisar Temsilciliği tarafından düzenlenen "Akhisar'ın Depremselliği" panelinde yaptığı konuşmada, Manisa'da 32 diri fay segmenti olduğunu, bölgede 22 Ocak'tan itibaren deprem fırtınası yaşandığını söyledi.
Bu depremlerin sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Şu anda Gelenbe fayı ile Soma-Kırkağaç fayı arasındaki bölümlerde kırılmalar gerçekleşiyor ama Gelenbe fayının kendisi bir bütün olarak duruyor. O fay 6,9 büyüklüğünde bir depremi üretme potansiyeline sahip. O faya doğrudan bir enerji aktarılırsa iyi bir sonuç çıkmayabilir. Şu anda öyle bir gidişat görmüyoruz ama bu olası bir şey." dedi.
Hasan Sözbilir, bölgede daha önce yıkıcı depremler yaşandığını belirterek, şunları söyledi:
"Şu anda 5, 4 ve 3 şiddetinde gelişen depremler aslında geçmişte daha yıkıcı bir şekilde çalışmış. Şu an çok sayıda deprem fırtınası yaşanması, birden fazla fayın birbirini kırarak enerjiyi boşaltması bizim için yaşamsal anlamda daha büyük bir depremin önleyicisi olarak bir artı olabilir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Meteoroloji'den yeni uyarı: Kuvvetli şekilde geliyor
21 Şubat 2020 23:19
|Karısını öldüren astsubay intihar etti
21 Şubat 2020 22:51
|'Elazığ'da 1000 hasarlı binanın yıkımı yapıldı'
21 Şubat 2020 21:54
|Bakan Akar'dan şehit ailesine taziye ziyareti
21 Şubat 2020 21:18
|Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere 'Simit-kahvaltı kartı'
21 Şubat 2020 15:14
|Bu yemekleri ısıtıp yemeyin!
21 Şubat 2020 14:19
|Bakanlık, Şeyma'nın fikrini uygulamaya geçirdi
21 Şubat 2020 14:16
|Çaykur, 830 mevsimlik işçi alacak
21 Şubat 2020 14:03
|Millet Kütüphanesi'ne giriş işlemleri e-Devlet'ten yapılabiliyor
21 Şubat 2020 13:52
|Türk bilim insanları Antarktika'da planlanan ilk projeyi hayata geçirdi
21 Şubat 2020 13:45