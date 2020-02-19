Hemşire'ye şiddete 6 bin TL para cezası

Elazığ'da bir hemşireye sözlü ve fiziki saldırıda bulunan şahsa 6 bin 620 TL para ve 5 yıl denetimli serbestlik cezası verildi.

Olay, geçtiğimiz yıl 21 Haziran'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede görevli hemşire Serpil A., hasta H.A.'nın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı.

Olay kolluk kuvvetlerine intikal etmesinin ardından şüpheli H.A. hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında şüpheliye 6 bin 620 TL adli para cezası ile 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi.

Mahkeme sonucunda sanık hakkında adli para cezası ve 5 yıl denetimli serbestlik verildiğini belirten Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, sağlık çalışanlarının zor şartlar altında fedakarca çalışırken bir de bu tür haksız davranışlarla karşılaşmasının çalışma şevklerinin kırılmasına yol açtığını söyledi. Kararın hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına karşı olumsuz davranışları için caydırıcı olacağına inandığını vurgulayan Karataş, hemşire arkadaşlarını davanın sonuna kadar gittiği için tebrik ettiğini kaydetti.