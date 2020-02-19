3 banka müşterilerine müjde! Ücretsiz kullanım sürecek
Rekabet Kurulu; Denizbank, TEB ve QNB Finansbank'ın ATM Paylaşım Platformu Protokolü'ne süresiz bireysel muafiyet tanıdı. Böylece söz konusu banka müşterileri 3 bankanın ATM'sini ücretsiz kullanmaya devam edecek.
|19 Şubat 2020 23:33
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Rekabet Kurulu, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası ve QNB Finansbank arasında imzalanan ATM Paylaşım Platformu Protokolü'ne süresiz bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. Karar, Rekabet Kurulu internet sitesinde yayımlandı.
Duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
"Denizbank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve QNB Finansbank A.Ş. arasında, sahip oldukları ATM'lerin müşterilerinin ortak kullanımına açılmasına yönelik olarak imzalanan ATM Paylaşım Platformu Protokolü'ne 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesinde yer alan koşulların tamamını karşılaması nedeniyle, süresiz bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi."
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