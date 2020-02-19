Adalet Bakanlığından yabancı tutuklular için cezaevi
Adalet Bakanlığı, sayıları artan yabancı tutuklular için iki önemli adım attı. Ankara Sincan'da yabancı tutuklular için yeni cezaevi tahsis edildi. Yakınları uzakta olanlar için de görüntülü görüşme uygulaması başlatıldı.
|19 Şubat 2020 23:38
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Yakınları ile görüntülü görüşebilecekler, kendilerine tahsis edilen cezaevinde kalacaklar. Adalet Bakanlığı, insan hakları alanında dünyaya örnek olacak adımlar attı.
Sincan'da yeni yapılan cezaevlerinden biri sayıları artan yabancı tutuklulara ve hükümlülere tahsis edildi. Yabancı uyrukluların yakın akrabalarıyla görüşmesi için bakanlık izni şartı da kaldırıldı. Görüşme için bir kez ziyaretçi kartı almak yeterli olacak.
10 bin yabancı tutukludan iyi halli olanlar ailesiyle görüntülü konuşacak
Ailesi uzakta olan tutuklu ve hükümlüler için de kolaylık sağlandı. Türkiye'de cezasını çeken 10 bin 315 yabancı hükümlülerden iyi halli olanlara yakınlarıyla görüntülü görüşme uygulaması başlatıldı.
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