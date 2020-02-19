Adalet Bakanlığından yabancı tutuklular için cezaevi

Yakınları ile görüntülü görüşebilecekler, kendilerine tahsis edilen cezaevinde kalacaklar. Adalet Bakanlığı, insan hakları alanında dünyaya örnek olacak adımlar attı.

Sincan'da yeni yapılan cezaevlerinden biri sayıları artan yabancı tutuklulara ve hükümlülere tahsis edildi. Yabancı uyrukluların yakın akrabalarıyla görüşmesi için bakanlık izni şartı da kaldırıldı. Görüşme için bir kez ziyaretçi kartı almak yeterli olacak.

10 bin yabancı tutukludan iyi halli olanlar ailesiyle görüntülü konuşacak

Ailesi uzakta olan tutuklu ve hükümlüler için de kolaylık sağlandı. Türkiye'de cezasını çeken 10 bin 315 yabancı hükümlülerden iyi halli olanlara yakınlarıyla görüntülü görüşme uygulaması başlatıldı.