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Markalar da 'TikToker' oluyor

Son yıllarda markaların sosyal mecraları kullanarak marka kimliğini, müşteri ilişkilerini hatta satışlarını desteklemesi olağan bir durum. Facebook, Twitter, Instagram ile devam eden süreç Whatsapp'a kadar gelmişti. En çok Instagram'ın yıldızı parlasa da TikTok, onu tahtından edebilir.
 19 Şubat 2020 23:43
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Markalar da 'TikToker' oluyor

Selenay YAĞCI

Son yıllarda markaların sosyal mecraları kullanarak marka kimliğini, müşteri ilişkilerini hatta satışlarını desteklemesi olağan bir durum. Facebook, Twitter, Instagram ile devam eden süreç Whatsapp'a kadar gelmişti. En çok Instagram'ın yıldızı parlasa da Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok, onu tahtından edebilir. Türkiye'de markalar da bu yeni duruma alışmaya çalışıyor. Y kuşağıyla anlaşma konusunda uzun yol kat eden markaların yeni tüketici sınavında şimdi de Z kuşağı var. Özellikle video içerik seven Z kuşağı 2020'de alım gücünün yüzde 40'ını oluşturması beklenirken, markaların bu kuşağı TikTok ile yakalaması gerekiyor. Kullanıcılarının 15 saniyelik videolar çekmesine izin veren uygulama, sosyal medya dünyasında yükseliyor.

Dünya çapında 2018'de yaklaşık 500 milyon kullanıcısı olan TikTok, 2019'da ise 800 milyon kullanıcıya ulaşarak, en çok kullanıcısı olan sosyal medya platformları arasında ilk 10'da yer aldı. 29 yaşındaki genc girişim Şebnem Tanyaş'ın kurduğu yeni nesil marka ajansı H2O United Türkiye'de markalara TikTok yönetimi sunan ilk ajansalardan oldu.Gelecek 6 ay içinde birçok markanın TikTok'ta hesap açarak bu alana yatırım yapacağını kaydeden Tanyaş, 'TikTok bize göre mi' diye soran markalara 'TikTok siz olmayabilirsiniz ama yeni jenerasyon TikTok' diyerek cevap verdiğini ifade etti.

Liselilerin Instagram hesabı yok, sıkıcı geliyor

Yeni kuşağın yani Z kuşağının önceki nesillerden çok çok ayrı olduğunu vurgulayan Tanyaş, bu kuşağın bakkala giderken bile video çekmeyi kendi içinde normalleştirdiğini belirtti. 2020'de sosyal medyanın yüzde 80'inin videodan oluşacağı ön görüldüğünü ifade eden Tanyaş, bunun sadece markalar tarafından yapılmayacağına dikkat çekerek, "Şu an bir lise öğrencisinin Instagram hesabı yok. Youtube'da bu nesil. Artık, "Youtube çok daha eğlenceli, Instagram'a ihtiyaç duymuyorum diyen bir nesil var. Yeni jenerasyonlar markaların insanlaşması istiyor. Bu sebeple Instagram'a hazırladığınız içeriği TikTok'ta paylaşmanız onlara yetmeyecek. Bu kuşak markanın gerçek yüzünü, şakasını esprisini de görmek istiyor. Aidiyet duygusu artık bunlardan doğuyor. Markaların DNA'larına göre özgün ama TikTok dinamiklerine uygun içerik üretmezseniz işe yaramayacak. örneğin ayakkabı markasıysanız ve dansı sahipleniyorsanız TikTok'da dans videoları ile onları eğlendirmeni bekliyor" dedi.

Hesaplar organik büyüyor

Markaların Instagram'a girerken de mesafeli olduğunu hatırlatan Tanyaş, şimdi Instagram hesabı olmayan marka olmadığını kaydetti. Şu anda dijital ajansların birçok çoğu dinamiği farklı olduğu için bu mecranın nasıl yönetileceğini bilmediğini ifade eden Tanyaş, ajans olarak bu alanda ayrı bir departman kurduklarını belirterek, ayrıca bir de TikTok fenomeni işe aldıklarını söyledi. Tanyaş, mart ayında 6 markalarıyla birlikte TikTok'da yer alacaklarını ve 4 ayrı markadan da TikTok konusunda iş teklifi aldıklarını ekledi. Hesapların organik olarak çok çabuk büyüdüğünü de dikkat çeken Tanyaş, "Happy Hour markamızla hesabın açıldığı ilk 4 günde 127 bin izlenmeye ulaştık. Hiç para harcamadan. Youtube ve Instagram'da bunu yapabilmek için artık reklam vermek zorundayım. ama TikTok henüz bu konuda küçük adımlar atıyor" dedi.

AB segmenti de içeri girdi

Birçok fenomen, ınfluencer hatta ünlülerin de TikTok'a girdiğini vurgulayan Tanya, "Sık sık kıyaslanan platform Vine'a ünlüler girmemişti mesela. TikTok'un başarısı kaçınılmaz. TikTok'da içerik yaratmak kolay. Kendi senaryoları, efektleriyle Instagram ile Youtube arasında bir yer de. Önceleri C segmenti içerik üretiyordu. AB segmenti de içeri girdi" dedi.

25-33 yaş kullanıcının payı 25'e çıktı

İçerik üretmenin yanında TikTok Türkiye'de 28 milyon izleyici olduğunu vurgulayan Tanyaş, "TikTok'un ucuz içerik ve küçük çocukların kullanıcısı olduğu algısı da yıkılıyor. TikTok'da 25-33 yaş arası kullanıcı sayısının payı yüzde 25'lere çıktı. Uygulamada geçirilen süre ortalama 44 dakika. Günlük girişi oranı da 8" diye konuştu. Daha önce Instagram'a benzer alışveriş özelliği eklendiğini şimdi ise link ekleme özelliğinin geldiğini belirten Tanyaş, "Şu an da ilk öncelik olarak ayakkabı, moda, FMCG markaları için çok uygun bir mecra" dedi.

Twitter müşteri hizmetleri oldu

Twitter'ın şimdilerde reklam ve satıştan çok müşteri hizmetleri gibi kullanıldığını ifade eden Tanyaş, " Twitter markalarının kimliğini görebileceğimiz, insanlaşmasını sağlayan bir yerdi. Ancak Twitter'da gündem çok çabuk değişiyor. Markalar hızlı aksiyon alamadı, adapte olamadık. Bir de Türkiye'de markalar hala çok ciddi. ABD'de birçok marka insanlaştı. Twitter hesaplarından cesur paylaşımlar yapıyorlar. Türkiye'de bu konuda en iyi örnek Netflix Türkiye'nin Twitter hesabı. İnsanlanmış" diye konuştu.

Z kuşağı çevreye karşı markaları sorumlu tutuyor

Bu yeni Z kuşağının özellikle marka bağımlılıkları olmadığını vurgulayan Tanyaş, şunları anlattı: " Yeni şeyler denemek istiyorlar. Z kuşağı ikiye ayrılıyor. İç dönük, kaygıları olan, dünyanın sonunun geldiğini bilen, sürdürülebilirlik konularıyla ilgili hatta bu konu da talepkar. Bu kuşağın neredeyse yüzde 73'ü 'biz size para kazandırdık. Şuan dünyanın kaynaklarının sonu geliyor. Siz bir şeyler yapmalısınız' diyor. Bir de dışa dönük olanları var onlar da fenomen ya da ünlü olmak istiyor. Bir çok örneğini görüp kolay yoldan para kazanmak istiyor. Bu iki kitlede video içerik seviyor."
Dünya
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