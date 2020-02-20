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Göbeklitepe Operası dünya prömiyerini yaptı

Devlet Opera ve Balesi'nin yeni sezondaki en iddialı eserlerinden Göbeklitepe'nin dünya prömiyeri, binlerce sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi
 20 Şubat 2020 00:40
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Göbeklitepe Operası dünya prömiyerini yaptı

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki en iddialı eserlerinden Göbeklitepe, dünya prömiyeriyle sanatseverlerle buluştu.

Eserin Congresium'daki dünya prömiyerine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çok sayıda davetli katıldı.

Proje yaratıcılığını ve sanat yönetmenliğini ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın üstlendiği, bestesi Can Atilla, librettosu Burcu Kılınç Kızıltepe ile Hacer Buyruk'un, rejisörlüğü Gürçil Çeliktaş, koreografisi Volkan Ersoy'a ait Göbeklitepe, opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovuyla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Orkestra, koro ve bale ile aynı anda 200 sanatçının sahne aldığı, sanatseverlere görsel açıdan da unutulmaz bir gece yaşatan Göbeklitepe, binlerce izleyicinin ayakta alkışını aldı.

Bakan Ersoy, temsilin sonunda sahneye çıkarak sanatçıları tebrik etti ve alkışladı.

Eserde Avva karakterine Seda Ayazlı, Aba'ya Ferda Yetişer, Taru'ya Emre Akkuş, Agam'a Şafak Güç hayat verdi.

Bale solistleri olarak eserde yer alan Tan Sağtürk, Mine İzgi ve Umutcan Arzuman başarılı performansları ile beğeni kazandı.

Orkestra şefi, besteci Tolga Taviş yönetiminde gerçekleştirilen Göbeklitepe'de Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrası ve korosu yoğun performans sergiledi.

- Siyasetten sanata Göbeklitepe'ye büyük ilgi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, yabancı ülkelerin büyükelçileri, siyasetçiler, sanatçıların katıldığı 3 bin kişilik Congresium'daki temsile, sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Kostümleri Gazal Erten, dekoru Özgür Usta'ya ait eser, mart ve nisanda sahnelenecek, yurt içi ve yurt dışında seyirciyle buluşmaya devam edecek.
Anadolu Ajansı
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