Denizli'de trafik polisine otomobil çarptı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİ ÖNEMLİ KONUYU GÖRÜŞTÜ Anayasa Mahkemesi OHAL dönemi ve güvenlik soruşturmalarıyla ilgili iki konuyu dün görüştü. Ancak yüksek mahkeme bu konuda henüz bir açıklama yapmadı