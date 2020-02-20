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Adidas'ın Çin'deki faaliyeti yüzde 85 azaldı

Alman spor markası Adidas'ın Çin'deki faaliyeti koronavirüs salgınının etkisiyle yüzde 85 azaldı.
 20 Şubat 2020 00:49
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Adidas'ın Çin'deki faaliyeti yüzde 85 azaldı

Alman spor giyim markası Adidas'ın Çin'deki faaliyeti, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mağazaların kapanması ve bulaşma korkusunun tüketicilerin iştahını azaltmasıyla yüzde 85 azaldı.

Adidas tarafından gönderilen e-postaya göre şirketin faaliyetlerindeki düşüş 25 Ocak sonrasındaki dönemde gerçekleşti.

Ayrıca spor markası, Japonya ve Güney Kore'de de bir miktar düşüş gözlemlendiğini, ancak faaliyet üzerinde önemli bir etkisi olmadığını bildirdi.

Çin makamları, 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs ile mücadele için ciddi önlemler aldı. İşletmeler çalışanlarını evde kalmaya teşvik ederken, alışveriş merkezleri, restoranlar boşaldı. Eğlence parkları ve tiyatrolar ise kapalı.
Memurlar.Net
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