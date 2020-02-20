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Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 120'ye çıktı

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120'ye çıktı.
 20 Şubat 2020 06:52
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Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 120'ye çıktı

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120'ye çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 864'ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576'ya yükseldi.

Ülkede Kovid-19'a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 922'ye, müşahede altına alınanların sayısı 126 bin 363'e geriledi.

Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere 2 bin 120'ye yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 16 bin 155'e ulaştı.

Çin ana karası dışında Hong Kong'da vaka sayısı 65'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

- Son 24 saatte 114 can kaybı

Ülke genelinde son 24 saatte 108'i Kovid-19'un merkez üssü Hubey eyaletinde, Hıbey, Fucien, Şandong, Yünnan ve Şanş eyaletleri ile Şanghay kentinde ise birer can kaybı olmak üzere 114 kişi hayatını kaybetti.

Yeni vaka sayısı 394 ile 23 Ocak'tan bu yana günlük bazda tespit edilen en düşük Kovid-19 rakamı oldu.

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin hafta başında salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı bir raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

Ülkede 11 Şubat'a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Kovid-19'un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
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