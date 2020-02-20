Almanya'da kafeye silahlı saldırıda ölü sayısı 11'e çıktı
Almanya'nın Hanau kentindeki Heumarkt ve Kurt Schumacher caddelerinde bulunan iki ayrı mekana silahlı saldırı düzenlendi. Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı
|20 Şubat 2020 06:40
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Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı
Saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı iki kafede çok sayıda kişi de ağır yaralandı.
Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti.
Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.
Alman güvenlik güçleri 2 kişi olduğu belirtilen ve koyu renk bir araçla kaçan saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
Görgü tanıkları saldırı sırasındaki panik anında kafede Türkçe konuşan müşterilerin olduğunu söyledi.
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