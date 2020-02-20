Kavala'nın tutuklanmasında Başsavcıyı hedef gösterdiler

Gezi davasında tartışmalı kararla beraat ettirilen Osman Kavala'nın 15 Temmuz soruşturması nedeniyle yeniden gözaltına alınması CHP, HDP başta olmak üzere Avrupalı dostlarını zıvanadan çıkardı. Kavala'nın 'yılmaz savunucuları' beraat kararına sevinirken, farklı bir soruşturmadan verilen gözaltı kararıyla ilgili tehditler savurdu. Gezi destekçilerinin hedefinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan vardı.

TEHDİTLER SAVURDU

Gezi davasının firari sanıklarından Can Dündar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın fotoğrafını, 'Unutmayacağız!!! Hiç!!!' şeklinde paylaşarak Fidan'ı açık bir şekilde hedef gösterdi. HDP Milletvekili Ahmet Şık ise verilen gözaltı kararı sonrası yaptığı açıklamada tehditler savurarak "Kimse enseyi karartmasın, bu mafya rejimi 2020'yi bitiremeyecek" ifadelerini kullandı.

CHP VE HDP TEK SES

CHP ve HDP'li isimler de yine tek ses oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Gezi baskıya karşı bir tepkiydi. Gezi, doğa ve çevre hassasiyeti, yeşil şehir duyarlılığıydı. Gezi, düşünceyi ifade ve yayma özgürlüğünün cisimleşmiş haliydi" derken HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bizim Gezi davası ile ilgili söylediklerimizin ne kadar haklı ve doğru olduğu mahkeme heyeti tarafından da kabul edilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

YARGILANACAKLAR TEHDİDİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Skandal bir dava olan Gezi davasının beraat ve tahliyeyle sonuçlanması mutluluk verici" ifadelerini kullanarak bir mesaj paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de gözaltı kararını tehdit ederek eleştirdi. Özel, "Osman Kavala 'üst' kararı, Erdoğan'ın yargıyı hükümsüz kılmak için talimatla karar yazdıracak kadar meseleyi kan davasına dönüştürdüğünün ispatıdır. Kavala er ya da geç serbest kalacak, Gezi'deki ölümlere neden olanlar, yargıya talimat verenler er ya da geç yargılanacaktır" dedi.

Mustafa Sait Özkan