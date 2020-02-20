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AK Parti'de İş Bankası mesaisi

CHP'nin sahibi olduğu İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için AK Parti'nin hukukçu kurmayları yasa üzerinde çalışmaya başladı. Hukukçulardan oluşan komisyon, teknik, hukuki, iktisadi ve bankacılık çerçevesinde inceleme başlattı.
 20 Şubat 2020 07:11
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AK Parti'de İş Bankası mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile AK Parti'nin hukukçu kurmayları CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye devri için formüller üzerinde çalışmaya başladı. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında hukukçu kurmaylardan oluşturulan komisyon, teknik, hukuki, iktisadi ve bankacılık çerçevesinde inceleme yapacak. 1938 yılından beri bu konuda yapılan tartışmalar, mahkeme kararları ve CHP'nin bankadan aldığı kar payıyla ilgili hangi tasarruflarda bulunduğu incelenecek.

ÇOK YÖNLÜ İNCELEME

Çok yönlü yürütülecek çalışmada miras hukuku, Siyasi Partiler Kanunu'nun "partilerin ticaret yapamayacaklarına" yönelik maddeleri ve Atatürk'ün hisselerinin devrinin sağlanabilmesi için 12 Haziran 1933'te çıkartılan 2307 sayılı özel kanun ve Medeni Kanun'un ilgili maddeleri gözden geçiriliyor. Ayrıca uluslararası hukuk düzenlemeleri de komisyon tarafından değerlendirilecek.

TARİHİ SÜRECİN SEYRİNE BAKILIYOR

AK Parti hukukçuları, sadece CHP hisseleriyle ilgili çıkartılacak bir yasal düzenlemenin, benzer durumda bulunan vatandaş ve kurumları etkilememesi için özel önem gösteriyor. Bu nedenle, öncelikle hisselere ilişkin tarihi sürecin seyrine bakılıyor. CHP'nin, İş Bankası hisseleri nedeniyle giriştiği mahkeme süreçlerinde ortaya konan savunmalar ve iddialar ile Anayasa Mahkemesinin geçmiş dönemlerde bu konuyla ilgili verdiği kararlardaki gerekçeleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacak.

MİRAS HUKUKU VE SİYASİ PARTİLER KANUNU

AK Parti hukukçuları, Atatürk'ün hisselerinin miras hukuku uyarınca CHP tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına bakacak. Hisselere ait payların CHP tarafından Türk Dil ve Türk Tarih Kurumuna ödenmemesine yönelik süreçleri ortaya koyacak.

ORTADA BİR GARABET VAR

AK Parti kaynakları, 10 gün içerisinde çalışmanın bitirileceğini belirterek, "Ortada bir garabetin olduğu kesin. Ortada normal kabul edilmeyen bir durum var. CHP'nin iktisadi bir işletmeyi yönetmesi normal demokrasilerde kabul edilebilir bir şey değil. Ortadaki garabetin varlığını tarihsel süreç gösteriyor. Biz CHP'den bir adım atmasını bekliyorduk. Almanya ve Avrupa'da bunu anlatamazsın" ifadelerini kullandı.

İHLAL EDEN TEK CHP

Siyasi Partiler Kanunu'nun 69'uncu maddesine dikkat çeken kaynaklar, "Yasa siyasi partilerin bu tür ilişkilere girmemesini yazmış. Bunu ihlal eden Türkiye'de sadece CHP var. Bunun dünyada örnekleri Kuzey Kore, Küba ve Çin gibi totaliter yönetilen ülkelerde var. Biz Atatürk'ün mirasına helal gelmesini kesinlikle istemiyoruz" dedi.

ÖZEL YASA

Düzenlemenin nasıl yapılacağı ilişkin en yakın formül ise özel yasa çıkarılması. AK Parti kaynakları mirasçıların dava açmamaları için 1933 yılında çıkarılan özel yasaya dikkat çekerek düzenlemenin ancak yine özel bir yasa ile yapılması gerektiği görüşünde.

Fazıl Şahan
Yeni Şafak
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