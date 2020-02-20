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Adliyelerde tahliye savaşı

'Gezi'den beraat eden Kavala'nın aynı gün '15 Temmuz'dan gözaltına alınması, adliyelerdeki görünmez tahliye savaşını bir defa daha açık etti.
 20 Şubat 2020 07:15
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Adliyelerde tahliye savaşı

Haber Merkezi - Ağaç bahanesiyle ülkeyi yangın yerine çeviren Gezici provokatörlerin tamamının beraat etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Sanıklar arasında bulunan, ünlü darbe finansörü ABD'li spekülatör George Soros'un ortağı Osman Kavala'nın kararın ardından 15 Temmuz darbe girişimi sebebiyle yeniden gözaltına alınmasıyla yargıda tahliye krizlerine bir yenisi eklendi. Yargıda daha önce verilen benzer tartışmalı kararlardan bazıları şöyle; 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından tutuklanan aralarında Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 70'e yakın FETÖ'cü polis skandal bir kararla tahliye edildi. Yetkinin kendisinden olduğunu belirten Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin son anda devreye girmesiyle FETÖ'cülerin tahliyesinin önüne geçildi.

TAHLİYEDEN SONRA TUTUKLAMA

FETÖ'nün binlerce kişiyi dinlediği Selam Tevhid kumpas davasının önemli isimlerinden eski savcı Gültekin Avcı tahliye edildi. Ertesi gün bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu Avcı, İzmir'de yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

MÜEBBETTEN BERAATE...

Eski EDOK komutanı darbeci general Metin İyidil hakkında yerel mahkeme tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Beraat ettirilen İyidil'in tahliyesine karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İyidil hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. İtiraz üzerine İyidil, 21. Ceza Dairesince ertesi sabah tutukladı.

Anayasa Mahkemesi FETÖ'nün yayın organlarında yazan Şahin Alpay ve Mehmet Altan için hak ihlali kararı verdi. Yerel mahkeme tahliye taleplerini reddederek tutukluluğun devamına hükmetti. İlk defa bir mahalli mahkeme AYM'nin kararına direndi. Dava, Yargıtay'da görüldü. İkili serbest bırakıldı. Yakın dönemde dikkat çekici kararlardan biri de Sözcü gazetesinin firari sahibi Burak Akbay hakkında oldu. Mahkeme FETÖ'cülükten yargılanan Akbay hakkındaki yakalama kararını kaldırdı. Aynı davada Sözcü yazarları hapis cezasına çaptırıldı.

OSMAN KAVALA TUTUKLANDI

Gezi davasında beraat eden ancak 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, dün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kavala savcılık sorgusunun ardından gönderildiği Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

Gezi hakimlerine inceleme kararı

HSK, Gezi Davası'nda 'beraat' kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti. HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. Bu arada savcılık aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz edecek. Savcılık, yargılamanın yapıldığı İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine tutum dilekçesi verdi.

Gezi'nin en büyük tahribatı ekonomiye

Tarih boyunca birçok iç ve dış saldırıya maruz kalan Türkiye'de, sadece Gezi olaylarının ekonomik maliyeti 100'lerce milyar doları buldu.

28 Mayıs 2013'te İstanbul Gezi Parkı'nda başlayan ve yaklaşık 15 gün boyunca geniş çaplı bir kaos ortamı oluşturan eylemler kapsamındaki davada yargılanan 9 sanığın beraatine karar verilmesi, olayın yeniden hatırlanmasına ve ekonomik boyutunun gündeme gelmesine sebep oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyetinin 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise 100'lerce milyar doları bulduğunu söyledi. Uzmanlar, o süreçte Gezi olaylarının makroekonomik göstergeler açısından telafisinin yıllar alabileceği konusunda uyarmıştı. Bu dönemden sonra ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uygulamaya konulan reformlarla ekonomik hasarın giderilmesi hedeflenmişti.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri Gezi olayları ile başlayan ve 3 ay etkisini sürdüren dönemde 164 milyar lira geriledi. Tahvil faizleri kurdaki yükseliş, enflasyon beklentilerindeki bozulma ve yabancı yatırımcıların satışları ile 3 ayda iki katına çıkarak yüzde 9,25'e yükseldi. Gezi olayları öncesinde 1,70-1,80 bandında hareket eden dolar/TL sonraki süreçte 2,39'a kadar yükselirken, Mayıs 2013'te yüzde 4,61 ile tarihi düşük seviyelerine gerileyen tahvil faizleri ise 3 ayda yüzde 9,25 ile yaklaşık iki katına çıktı. Enflasyon ve işsizlik oranı da artış trendine girdi.
Türkiye
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