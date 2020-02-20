Google'dan uygulamalara konum sınırlaması

Google Play Store'da bulunan birçok uygulama, gerek duyulmamasına rağmen kullanıcılardan konum erişimi istemesini, gizlilik adına hoş karşılamayan Google, geliştiricilere bazı sınırlamalar getiriyor. Artık geliştiricilerin konum takibi almadan Google'dan onay alması gerekecek.

Bazı akıllı telefon uygulamaları kullanıcılardan sürekli olarak konum bilgisi alıyor. Arka planda çalışırken kullanıcının telefonunun pil ömründen çalması gibi kötü yönlere sahip bu uygulamalar, Android 10 kullanıcıları tarafından sınırlandırılabiliyor.

Ayrıca bu sene kullanıma açılacak olan Android 11'in bu konum erişimini bir seferliğe indirmesi bekleniyor. Ancak bu sorunun sadece üst sürüm Android kullanıcıları için değil, genel anlamda akıllı telefon kullanıcıları için çözülmesi gerekiyor.

ONAY ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR

Webtekno'nun haberine göre Google, Play Store politikasına bir değişiklik getirerek konum erişimlerini kontrol altına almayı planlıyor. Bu değişiklik, Android 10'dan daha eski sürümler kullanan kullanıcılar için gerçekleştiriliyor. Yeni kurallarla birlikte artık geliştiriciler, uygulamalarına konum erişim gereği koymadan önce onay almak zorunda olacak.

Konuya ilişkin Google'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Arka planda konum takibi yapan uygulamaları incelediğimizde çoğu uygulamanın buna ihtiyacı olmadığının farkına vardık. Bu uygulamaların büyük çoğunluğu, sadece kullanıcı uygulamayı kullandığı zaman konum takibi yaparak aynı işlevleri yerine getirebilecek durumdaydı. Kullanıcıların konum bilgilerini ne zaman paylaşacaklarını seçmelerini kolaylaştırmak istiyoruz. Uygulamalar gerek duymadıkları halde kullanıcılardan konum bilgisi almamalı."

Uygulama geliştiricileri, ancak bizzat Google'dan onay alarak bu özelliği uygulamalarına ekleyebilecek.

Google'ın bu kararı nisan ayında yürürlüğe girecek. Yeni uygulamalara yaptırım uygulanmaya 3 Ağustos tarihinde, eski uygulamaların denetlenip gerekirse platformdan kaldırılmasına ise 2 Kasım tarihinde başlanacak.