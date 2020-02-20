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Yerli linyite 1,1 milyar dolar yatırım

Türkiye'nin milli kaynağı linyitle AB normlarına da uygun şekilde elektrik üreten Soma Kolin Termik Santrali, yıllık 190 milyon dolarlık gaz ithalatının önüne geçecek. Üretime 2019'da başlayan santrale Koloğlu Holding 1,1 milyar dolar yatırım yaptı, 1.100 kişiye doğrudan istihdam sağlad
 20 Şubat 2020 07:27
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Yerli linyite 1,1 milyar dolar yatırım

- Türkiye enerji kullanımında yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımını artırırken çevre kriterini de en üst seviyeye yükseltmeye çalışıyor. Son dönemde 'baca filtresi' ile öne çıkan termik santrallerde yenileme yatırımları planlanırken, yeni inşa edilenlerin 'sıfır atık' ilkesiyle faaliyete başlaması da dikkat çekiyor. Koloğlu Holding Grubu şirketlerinden Hidro-Gen Enerji tarafından 1,1 milyar dolar yatırımla devreye alınan Soma Kolin Termik Santrali de kullanılan son teknoloji ve 'çevre dostu' özelliği ile öne çıkıyor. Milli enerji politikası çerçevesinde yerli kaynak kullanımı amacıyla hayata geçirilen santralin sadece teknoloji yatırımı 500 milyon doları buldu. 510 megavat kurulu güce sahip santral, ileri teknolojilerin kullanıldığı baca gazı arıtma sistemi sayesinde Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de emisyon değerlerine gelebilecek yeni düzenlemeleri dahi karşılayacak şekilde dizayn edildi. Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 1,2'sini sağlayacak olan santral, yıllık 3,7 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

OTUZ YILDA 120 MİLYON TON KÖMÜR

Projenin Türk yönetici ve mühendislerin liderliğinde Türk, Çin, Belçika, Finlandiya ve Alman mühendislerin ortak çalışmasıyla 3,5 senede tamamlandığını ifade eden Koloğlu Holding Endüstriyel Projeler Direktörü Mete Uğur Eroğlu, santralin yerli kaynak kullanımı nedeniyle dış kaynak kullanımını azaltarak Türkiye'nin 'milli enerji' politikasına katkı sunacağını kaydetti. Eroğlu "Cari açığın azaltılmasında önemli bir rol oynayacak proje ile yıllık 4,7 milyon ton linyitin ülke ekonomisine elektrik enerjisi olarak kazandırılması ve yıllık yaklaşık 190 milyon dolarlık gaz ithalatına bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor" dedi. Eroğlu'nun verdiği bilgiye göre Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunan santral, mevzuata tamemen uyumlu olarak inşa edildi. İlk ünitesi ocak 2019, ikinci ünitesi haziran 2019'da üretime başladı. Maden sahaları Koloğlu Grubu tarafından 30 yıl işletilecek. Bu süreçte 120 milyon ton kömür, elektrik üretimi için kullanılacak.

1.100 kişiye istihdam

Projenin yörede istihdamı artıracağını ifade eden Mete Uğur Eroğlu "Yapım aşamasında 4 bin 500 kişi çalıştı. Santral işletmesinde 500-600 kişi, termik santralin ana girdilerinden maden işletmesinde 400-500 kişi istihdam ediliyor. Dönemsel olarak yaklaşık 1.100 kişilik direkt istihdam sağlıyoruz" dedi.

İthal kömürle yarışır

Santralde kullanılan yerli linyitte verimin yüzde 45 olduğunu, bunun yüzde 46-48 aralığında olan ithal kömürle yarışır durumda olduğunu kaydeden Eroğlu "Yerli kömürün hem verimli hem insan ve doğaya saygılı olduğunu sektöre öncülük yaparak ispatlamak istedik. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

'Türkiye'nin en çevrecisi büyüklükte ilk 10'da'

Santralin sadece Türkiye değil AB standartlarını da karşıladığını, 'Türkiye'nin en çevreci santrali' olduğunu aktaran Koloğlu Holding Endüstriyel Projeler Direktörü Mete Uğur Eroğlu, şöyle konuştu: Büyüklükte dünyada ilk 10 arasında yer alıyoruz. Bacamızdan buhar çıkar, kirliliğimiz yoktur. Ciddi bir baca gazı arıtma sistemimiz var. Partikül maddeleri beş kademeli bir sistemde alıyoruz. Bütün normları şu anda ve gelecekte karşılayabilecek durumdayız. Her şeyiyle bu santral kendi suyunu üreten, atığını temizleyen, külünü izole ederek depolayan, bacadan çıkan gazın emisyonlarını ve içindeki partikülleri kontrol eden bir sisteme sahip. Santralimiz milli enerji politikamıza tam olarak uyan, yerli ve milli bir kaynak olan linyit yakıtını Türkiye'de en verimli şekilde kullanıyor.

3,5 kilometre kül borusu

Santralden çıkan küller, atık depolama alanında birikecek, üretim bittiğinde üzeri ağaçlandırılacak. Madenden santrale, santralden atık depolamaya kömür ve toz kapalı boru bantlarla taşınıyor ve doğaya hiçbir kirlilik ve toz bırakılmıyor. Kül borularının uzunluğu 3,5 kilometre, kömür boruları 10,5 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun boru bantları.

Önder Çelik
Türkiye
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