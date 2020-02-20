Ahmet Kural trafik kazası geçirdi, ehliyetine el konuldu
Oyuncu Ahmet Kural, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücü koltuğunda oturan Kural'ın alkollü olduğu ve ehliteyine el konulduğu iddia edildi.
|20 Şubat 2020 08:04
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Üsküdar Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenildi.
1.85 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazada bir kişi yaralanırken, Ahmet Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı...
6 AY EL KONULDU
Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi. Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.
Kural, işlemlerinin ardından polis merkezi önüne gelen taksiye binerek buradan ayrıldı.
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