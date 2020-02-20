Ahmet Kural trafik kazası geçirdi, ehliyetine el konuldu

NASIL DA DEĞİŞTİRDİ YILLAR! Filmleri hala kuşaklar boyu seyrediliyor, her ne kadar artık eskisinden daha farklı hayatlar sürseler de onlar genç kuşakların da yıldızları. Peki ya o yıldızlar aradan geçen zaman içinde nasıl değişti.