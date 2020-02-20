1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kargo trafiği artınca dolandırıcılardan yeni yöntem

Son yıllarda internetten alışverişin de artmasıyla birlikte kargo trafiği yoğunlaştı. Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar da yeni bir yöntem keşfetti.
 20 Şubat 2020 08:14
Yazdır
Kargo trafiği artınca dolandırıcılardan yeni yöntem

Vatandaşı arayarak kargo paketi olduğunu iddia eden sahtekarlar, 'kargonuzu getirdik ama evde yoktunuz' diyerek tüketicileri önce tuzağa çekiyor. Daha sonra telefon kapanıyor. Kargonun ne olduğunu merak eden vatandaş geri aradığında ise olanlar oluyor.

Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre yarım kalan telefon konuşmasını tamamlamak için sizi arayan numarayı geri aradığınızda, 'kuryelerimizi bu numaradan arayamazsınız' şeklinde bir sesli mesajla karşılaşıyorsunuz. Aynı telesekreter size '0 800' ya da '0 888' ile başlayan başka bir numara iletiyor. Bu numarayı aradığınızda sadece birkaç dakika içerisinde bir yıllık telefon faturanız kadar fatura kesiliyor. Çünkü 7 saniyede bir 25 lira ücret alınıyor.

Operatörler aktarıyor

Fatura ücretinin daha yüksek olması için '0 800'lü numarayı arayınca sizi telefonda oyalıyorlar. Böylece gelecek ücretin daha fazla olmasını sağlıyorlar. Bu özel hatlar ile operatörler arasında sözleşme olduğunu belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, "Dolayısıyla bu hatlar ne kadar aranırsa ve fatura ne kadar yüksek gelirse, bu ücret üzerinden hat sahiplerine bir aktarım yapılıyor. Böylece dolandırıcılar binlerce lira kazanıyor" diye konuştu.

Savcılığa başvurun

Dolandırıcılık mağduru olanların hem ilk arayan numara hem de '0 800'lü numarayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunması gerektiğini belirten Küçük, "Ayrıca faturayla ilgili, iptal ya da iade için telefon operatörünüze talepte bulunun. Bilgi Teknolojileri Kurumu'na da şikayet etmek gerekiyor. Telefon operatörlerinin de bu konuyla ilgili kullanıcıları uyarması gerekiyor. Yani operatörler de sorumluluk almalı" dedi.

Aranmaya kapalı olmalı

BTK, 3 Ocak 2019'da konuyla ilgili bir karar yayımlayarak önlem almıştı. Vatandaşların 888/898'li numaraları arayarak mağdur olduğunun dile getirildiği kararda, bu numaraların aboneleri arayabilmesi için 'abone onayı' zorunluluğu getirildi. 2 ay içinde onay vermeyen abonelerin hatlarının ise 888/898'li numaralara otomotik olarak kapatılması kararı alındı. Hatta yeni aboneliklerde de telefonların bu hatları aramaya direkt kapalı olması şartı getirildi.

Yeni yollar buluyorlar

Hem yapılan haberler hem de BTK'nın önlemlerine rağmen dolandırıcılar yeni yollar bulmaya devam ediyor. 0 800'lü hatlar dışında şehirlerarası farklı telefon kodlarıyla dolandırma amaçlı aramalar da yapılıyor. Farklı numaralardan aranıp, beklemeye alındıklarını belirten vatandaşlar, "Beni telefonla aradılar, hiçbir şey demeden telefonda 6 dakika beklettiler. Ben de önemli bir şeydir diye kapatmadım. Şimdi faturamı merak ediyorum" diyerek şikayetlerini dile getirdiler.
Posta
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadir Şeker'in sağlık raporu ortaya çıktı
20 Şubat 2020 08:13		 Adliyelerde tahliye savaşı
20 Şubat 2020 07:15
Kavala'nın tutuklanmasında Başsavcıyı hedef gösterdiler
20 Şubat 2020 07:07		 Denizli'de trafik polisine otomobil çarptı
20 Şubat 2020 00:42
Selam verdiklerini dolandırdı! 4 milyon TL ile ortadan kayboldu
19 Şubat 2020 20:26		 Otomobiliyle şarampole düşen uzman çavuş yaralandı
19 Şubat 2020 18:50
Öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı
19 Şubat 2020 16:52		 Mühür bile durduramadı, duvarı kırıp yeni kapı açtılar
19 Şubat 2020 16:15
5 bin TL'lik telefon siparişi verdi, solüsyon geldi
19 Şubat 2020 15:50		 Bekçi köprüden atladı, cansız bedeni 2 gün sonra bulundu
19 Şubat 2020 15:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:04 - Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı girişimi: 7 tutuklama08:59 - Ne buluyorsa okuyor, aile dikkat etmeli!08:57 - Bakan Koca'dan Koronavirüs açıklaması08:53 - Cumhurbaşkanı'ndan vekillere uyarı: Tek çocukta kalıyorsunuz!08:52 - TikTok'ta yeni dönem08:49 - CHP kulislerinde sürpriz isimler08:45 - Türkiye'den altı ülkeye vize muafiyeti kararı08:38 - Benzin ve Motorin fiyatlarına sessiz sedasız zam08:29 - Faizde tek haneye adım adım08:20 - 7221 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yayımlandı
08:18 - Trafiğe çıkmadı ama ceza yedi08:16 - Hükümetten ekonomiyi canlandıracak 25 milyarlık teşvik08:15 - Dışişleri Bakanlığı, iki unvana, yazılı ve sözlü sınavla personel alacak08:14 - Kargo trafiği artınca dolandırıcılardan yeni yöntem08:13 - Kadir Şeker'in sağlık raporu ortaya çıktı08:05 - Google'dan uygulamalara konum sınırlaması08:04 - Ahmet Kural trafik kazası geçirdi, ehliyetine el konuldu07:55 - Düşük faiz ekonomiyi korumasız bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve Motorin fiyatlarına sessiz sedasız zam
Gündemdeki adam Osman Kavala'nın ilişkiler ağı
Anayasa Mahkemesi iki önemli konuyu görüştü
AK Parti'de İş Bankası mesaisi
Kadir Şeker'in sağlık raporu ortaya çıktı
Ahmet Kural trafik kazası geçirdi, ehliyetine el konuldu
Adliyelerde tahliye savaşı
Türkiye'den altı ülkeye vize muafiyeti kararı
Almanya'da kafeye silahlı saldırıda ölü sayısı 11'e çıktı
Düşük faiz ekonomiyi korumasız bıraktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Jadon sancho 7
18.02.2020 gezi davasında herkesin beraat etmesi 1
türkiye'nin yüzde 52.4'ünün mutlu olması 3
the bletchley circle 1
uyku moduna giren bilgisayara kalk yerine yat demek 2
kadın ile erkek beynindeki empati farkı 1
luiz gustavo 1
bisiklet 2
kamuyu aydınlatma platformu 2
şu an çalan şarkı 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 45 İşçi Alacak
Muğla Ulu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
Bartın Ulus SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam