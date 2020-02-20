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Hükümetten ekonomiyi canlandıracak 25 milyarlık teşvik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı teşvikler kapsamında, istihdamı korumak, işsizliği azaltmak için sosyal güvenlik primleri yoluyla 16 başlıkta 25 milyar liraya yakın destek sağlanacak
 20 Şubat 2020 08:16
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Hükümetten ekonomiyi canlandıracak 25 milyarlık teşvik

Bir milyonun üzerinde iş yeri 4.5 milyona yakın çalışanı için 5 puan indiriminden yararlanırken devletin verdiği destek 1.8 milyar liraya ulaştı. Bölgesel istihdam teşviklerinden 1.3 milyon çalışan için 240 bine yakın işletme yararlandı. Bu kapsamda aktarılan destek de 175 milyon liraya yaklaştı. İlave istihdam teşviki yaklaşık 820 bin yeni istihdama kapı açtı, bu kapsamda verilen destek de 700 milyon lirayı geçti.

İşsizlik ödeneği alan bir işçiyi işe alan şirkete işsizlik maaşının kalan süresi boyunca prim teşviki veriliyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalıştırılan işçi için aylık 986 lira, tavan ücretle çalıştırılan bir işçi için de yaklaşık 7 bin 400 lira teşvik verilecek. Düzenli nakdi sosyal yardımlardan en az birini alanların ikamet ettiği hanede yaşayan işsiz kişiyi alan işletmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden işçi başına 603 lira ile bin 706 lira arasında teşvik sağlanıyor.

GENÇ GİRİŞİMCİYE KORUMA

Başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük gençlerin sigorta primlerini bir yıl süreyle devlet karşılıyor. Bu kapsamda geçen yılda yaklaşık 46 bin genç girişimciye 38 milyon liraya yakın destek sağlandı. Genç, kadın ve mesleki yeterlilik desteğinden yararlanan işletme sayısı 126 bin oldu.
Sabah
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