Dışişleri Bakanlığı, iki unvana, yazılı ve sözlü sınavla personel alacak
Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli Mütercim Tercümen ile Dışişleri Hukuk Uzmanını yazılı ve sözlü sınavla alabilecek
|20 Şubat 2020 08:15
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Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli Mütercim Tercümen ile Dışişleri Hukuk Uzmanını yazılı ve sözlü sınavla alabilecek
Dışişleri Hukuk Uzmanı pozisyon unvanına hukuk fakültesi mezunu olan ve en az B düzeyinde YDS puanına sahip olan adaylar başvurabilecek.
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