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Dışişleri Bakanlığı, iki unvana, yazılı ve sözlü sınavla personel alacak

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli Mütercim Tercümen ile Dışişleri Hukuk Uzmanını yazılı ve sözlü sınavla alabilecek
 20 Şubat 2020 08:15
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Dışişleri Bakanlığı, iki unvana, yazılı ve sözlü sınavla personel alacak

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli Mütercim Tercümen ile Dışişleri Hukuk Uzmanını yazılı ve sözlü sınavla alabilecek

Dışişleri Hukuk Uzmanı pozisyon unvanına hukuk fakültesi mezunu olan ve en az B düzeyinde YDS puanına sahip olan adaylar başvurabilecek.

Düzenlemeyi görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net
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