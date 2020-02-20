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Trafiğe çıkmadı ama ceza yedi

Ünlü siyaset bilimci Prof. Dr. Yılmaz Esmer'e evinden çıkmadığı gün 'aşırı hız'dan trafik cezası kesildi. Prof. Esmer mağduriyetini sosyal medyada paylaşınca yüzlerce kişiye benzer cezalar uygulandığı ortaya çıktı
 20 Şubat 2020 08:18
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Trafiğe çıkmadı ama ceza yedi

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yılmaz Esmer, evinden dışarı çıkmadığı 8 Şubat'ta 'aşırı hız'dan dolayı ceza aldı. Prof. Esmer, mağduriyetini sosyal medyadan "Evimden dışarı adımımı atmadığım bir hafta sonu, İstanbul'un hiç bilmediğim bir yerinde (ancak haritada bulabildim) hız limitini aşmaktan 598 TL para cezası geldi. Hadi şimdi uğraş bakalım. Vallahi hiç oralarda bulunmadım ama bir yerde olmadığın nasıl ispat edilir ki?" ifadeleriyle paylaştı.

'Orada değildim'

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Prof. Esmer, "8 Şubat'ta Kurtköy Bağlantı Yolu'ndan aşırı hızla geçmişim. Halbuki o gün evdeydim. Hiç unutmuyorum, kar yağmıştı ve hiç evden çıkmamıştım. Önceki gün tebligat elime ulaştı. Hiçbir resim veya belge yok. O gün evde olduğuma dair cep telefonu kayıtlarıma bakabilirler. Şahitlerim var, eşim ve komşularım. Ama artık ne yapalım, itiraz edeceğiz" diye konuştu. Olayın ortaya çıkmasının ardından bu mağduriyeti yaşayan çok sayıda kişi olduğu ortaya çıktı. Kesilen cezayı aldıkları tebligatla öğrenen vatandaşlar, cezanın yazıldığı gün ve saatlerde belirtilen yerlerde olmadıklarını ifade ederek mağduriyetlerini dile getirdi.

Araç sahipleri dikkat Trafiğe çıkmadı ama ceza yedi

'Arabam tüm gün otoparktaydı'
Mağdurlardan Hicran Dulundu (38) da mahkemeye başvuranlardan. Bostancı'da 13 Aralık'ta 'Seyir halinde telefonla konuşmak'tan 235 TL para cezası kesilen Dulundu, Milliyet'e şunları söyledi: "Cezanın kesildiği gün Nişantaşı'na arkadaşımın arabasıyla gitmiştim. Aracım otoparktan çıkış bile yapmadı. Ceza kağıdını görünce, site yönetimini aradım. Bu tarihte aracımın otoparka giriş-çıkış saatlerini görmek istedim. Ekrandan baktığımda 09.22'de ceza kesilen aracımın tüm gün otoparkta olduğunu, akşam saat 18.56'da siteden çıkış yaptığını gördüm. Güvenlikli bir sitede oturmamış olsam, bunu ispatlayamayacaktım. Tebligat geçen hafta elime ulaştı. EDS görüntüleri, MOBESE veya başka hiçbir görüntü yok. Sadece ceza kağıdı var. İtiraz dilekçemi mahkemeye verdim ama cezayı faize girmemesi için ödemek zorunda kaldım."

'Adana'ya gitmedim'

Binlerce kişi de şikayet sitelerinde yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Tuğba isimli kullanıcı: "Daha önce hiç Adana'ya gitmedim ama nasıl oluyorsa bundan 3 ay önce Adana'da trafik cezası almışım. Üstelik bu cezayı aldığım tarihte Ankara'daydım. Bu ceza bundan 4 ay önce kesilmiş, üzerine faiz binmiş ve ben bunu tesadüfen e-devlette gördüm."

İbrahim isimli mağdur: "Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde görev yapıyorm. 10 A*** plakalı motosikletime ceza kesilmiş. Bahsi geçen tarihte okulda mesaideydim. Ayrıca motosikletim de kış olması sebebiyle okuldaki kapalı bir mekanda duruyordu. Bu durumda hiç gitmediğim bir yerde trafik cezası almışım. Bu cezayı kesenlerden şikayetçiyim."

'Delillerle kanıtlamaları gerekiyor'

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, mağduriyetlerle ilgili yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Sürpriz EDS ve trafik cezası ihbarı alan tüketicilerin ilk yapmaları gereken, ceza tutanağında belirtilen plaka, araç markası, aracın rengi ve ihlalin gerçekleştiği tarih ve saati kontrol etmek olmalı.

Herhangi bir şüphe durumunda yani tüketici o tarih ve o saatte öyle bir hata yapmadığı kanaatindeyse, cezayı gönderen kuruma derhal yazılı olarak başvurup, gerekçelerini belirtmek suretiyle tutanağın iptalini talep etmeli.

Ayrıca tüketici, ceza ihbarını tebellüğ ettiği tarihten itibaren en geç 15 gün zarfında, gerekçelerini ve delillerini eklediği dilekçeyle sulh ceza mahkemesine başvurup, ceza tutanağının kaldırılmasını isteyebilir.

Ayrıca bu cezalar EDS tarafından tespit edilmişse, ekran görüntüsü vardır. Eğer trafik ceza tutanağı, fahri trafik müfettişi veya yetkili kamu personeli tarafından düzenlenmişse, cezaya muhatap olan tüketici, o kusuru kendisinin yapmadığını ispatla yükümlüdür.


Araç sahipleri dikkat Trafiğe çıkmadı ama ceza yedi
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