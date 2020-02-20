Mililyet'ten Zeynep Aktaş'ın haberine göre: TCMB'nin faiz notlarına bakıldığında temkinli ifadeler göze çarpıyor. Kredi büyümesi ve kompozisyonunun yakından takip edileceğine vurgu yapılırken cari açığın ılımlı kalmasına atıfta bulunuluyor. Gelişmekte olan piyasalara yönelik akımın izleneceğini görüyoruz.

Öte yandan korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip ediliyor.

Faizde tek haneye adım adım



Faiz kararı riskler ve fırsatlar

RİSKLER

1 Risk faktörlerinin başında dolar/TL kurunun seyri geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrasında TL yatırımcılar için cazip bir enstrüman olma özelliğini kaybediyor. Enflasyonun yüzde 12,15 olduğu bir ortamda faizin 10,75 olması yatırımcılar açısından alternatif arayışlarını gündeme getiriyor. Dolar/TL tarafında faiz kararı sonrasında ilk tepki 6.045'den 6.0802'ye sıçraması oldu. Dolar kurunda 6,08 direncinin aşılması halinde 6,15 ve 6,25 seviyeleri hedef direnç seviyeleri olacaktır.

2 Yatırımcının reel getiri beklentisi sürecektir. Bu da altın ve döviz seçeneklerinin gündemde olmasına neden olacak.

3 Yabancı yatırımcı ve sıcak para girişinin olmaması risk unsuru olarak gündemdeki yerini koruyor.

4 Koronavirüsü nedeni ile dolar/TL kuru yurtdışı piyasalarda değer kazanıyor. DXY Endeksi 99,45 seviyesinde hemen 100 sınırında bulunuyor. DXY Endeksi'nin güçlü seyrini sürdürmesi dolar kurunun da yüksek seyrini korumasında etkili. Böyle bir ortamda kurun yukarı hareketini sınırlamak zorlaşabilir.

Faizde tek haneye adım adım



FIRSATLAR

1 - Türkiye'nin kredi risk primi 261 seviyesinde. Risk priminin gerilemeye devam etmesi Merkez'in elini kolaylaştıran önemli etmenlerden biri. Ancak risk priminin 150-200 bandına istikrarlı olarak gerilemesi önemli.

2 - Faiz düşüşü ile birlikte kredi genişlemesi büyüme hedefine doğru ilerlenmesini sağlayacak. Ancak yılsonu yüzde 5 büyüme hedefine doğru ilerlenirken büyümenin kalıcı ve istikrarlı olup olmayacağı tartışılıyor.

3 - Yatırım fonlarında değişken ve esnek fonlar yatırımcılar açısından önemli bir alternatif olarak öne çıkabilir. Yeni fon seçenekleri mevduattan fonlara para kayışını hızlandırabilir.

4 - Merkez Bankası yılsonu enflasyon beklentilerini göz önünde bulundurarak faiz indirimlerini sürdürüyor. Enflasyonla mücadele noktasında kararlı seyrin devam edecek olması özellikle yılın ikinci yarısından itibaren olumlu bir seyrin görülmesini sağlayabilir.

Endeksten sıfır atmak olumlu yansır

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi son üç ay içerisinde yüzde 25,51 oranında değer kazanarak 119.590 puana yükseldi. BIST 100 Endeksi bu üç aylık süreç içerisinde ilk defa 124.536 puana kadar yükseldi. Borsada 100 binli seviyelerin aşılması çift sıfır atılmasını gündeme getirmişti. Dün de Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, borsanın halka arzı için yıl bitmeden hazır olacaklarını söyledi, Atilla endeksten iki sıfır atmayı planladıklarını ifade etti.

Borsadan çift sıfır atılması BIST 100 Endeksi'ne olumlu yansır. Borsada, 1997'de Tuncay Artun döneminde endeksten iki sıfır atılmıştı. Endeks bir ay içinde yüzde 70 yükselmişti.

Ucuz görünecek

Sıfır atılmasından sora piyasanın ucuz görünmesi ile sermaye piyasalarına para akışında hareketlenme yaşanabilir. Endeksten iki sıfır atılması uygulaması, borsada piyasa değerlerini ya da endeksteki hisselerin ağırlığını değiştirmeyecek. Ancak işlem yapanlar açısından algıda olumlu etki yapacaktır. Bu algı piyasadaki likiditenin artmasını ve derinliğin güçlenmesini sağlayabilir.