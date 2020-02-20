Benzin ve Motorin fiyatlarına sessiz sedasız zam
|20 Şubat 2020 08:38
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Bu zam farklı bölgelerde bulunan dağıtım şirketleri tarafından yapıldı. Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre zam miktarı bölgelere göre değişen oranlarda benzinde 2 kuruş, motorinde 1 kuruş oldu.
AKARYAKIT FİYATLARINA SESSİZ GECE ZAMMI
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar veya indirimler belirli bir hesaplamaya göre yapıluyor. Bu hesaplamalar sonrası yapılan zamlar veya indirimler ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından takip ediliyor. EPDK dağıtım şirketlerinin akaryakıt satış fiyatlarını ve fiyat hareketlerini anlık olarak izleniyor. EPDK gerektiğinde ise dağıtım şirketlerine uyarılarda bulunuyor.
Benzin Fiyatlarına 1'er, 2'şer Kuruşluk Zamlar
Benzin fiyatlarına ise son dönemlerde bazı gece zamları yaşanıyor. Bazı dağıtım şirketleri benzin ve motorin 1'er ve 2'şer kuruşluk zamlar yapıyorlar. Bu zamlar genellikle kamuoyu ile paylaşılmıyor. Bu tür zamlardan bir tanesi de Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece yarısı yapıldı. Türkiye'de geniş bir bayi ağı bulunan bazı dağıtım şirketleri benzine 1, motorine 2 kuruş zam yaptılar. Bu zamlar bazı şehirlerde ise uygulanmadı.
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