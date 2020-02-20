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CHP kulislerinde sürpriz isimler

CHP'de il kongreleri devam ederken, kulislerde genel başkanlık için Umut Oran ve Fikri Sağlar'ın yanı sıra sürpriz bir isim olarak İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin de adı geçiyor
 20 Şubat 2020 08:49
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CHP kulislerinde sürpriz isimler

CHP'yi mart sonundaki genel başkan seçimli kurultaya taşıyacak il kongreleri devam ederken, yerel seçimlerinin ardından sona eren parti içi tartışmalar yeniden kendini göstermeye başladı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği adaylar seçime tek aday olarak girdi ancak delegeden beklenen desteği alamadı. Ankara ve İzmir il başkanlarının oy oranı yüzde 50'yi bulmazken, İstanbul'da bu oran yüzde 65'te kaldı. Bu tablonun asıl etkisinin Parti Meclisi (PM) seçiminde ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Milliyet Gazetesinden Şevket Yaman'ın haberine göre: Kulislerde, Umut Oran ve Fikri Sağlar'ın yanı sıra sürpriz bir isim olarak İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin genel başkanlığa aday olabileceği de konuşuluyor. Muharrem İnce'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Uzlaştırma politikası

CHP'nin 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak, genel başkan ve Parti Meclisi seçimli 37. Olağan Kurultayı'na yönelik kongre süreci devam ediyor. Şu ana kadar 56 ilde yapılan seçimlerin 3 Mart'ta tamamlanması planlanıyor.

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin ardından sona eren parti içi tartışmaların yeniden başlamaması ve partinin "olaylı" kongrelerle gündeme gelmemesi için parti örgütüne çağrı yapmış, "mümkün olduğu kadar tek adayda uzlaşılmasını" istemişti. İlçe kongreleri ile şu ana kadar tamamlanan 56 il kongresinden çıkan sonuçlara bakıldığında bu "uzlaştırma" politikası büyük ölçüde karşılık buldu.

Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği adaylar yarışa girmeden başkan seçildi. Ancak bu isimler, tek aday olmalarına rağmen delegeden beklenen desteği alamadı. Ankara ve İzmir il başkanlarının aldığı oy oranı, illerdeki toplam delege sayısının yüzde 50'sini bulmazken, İstanbul'da da bu oran yüzde 65'te kaldı. Bu durum parti içinde, "Muhaliflerin aday çıkarmadığı ancak tepkisini sandıkta gösterdiği" şeklinde yorumlandı. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun bu tutumuyla kendisine "muhalif biriktirdiği" eleştirisi de yapıldı. Kongrelerde kurultay delegesi seçilecek bin 200 isim ile; milletvekili, PM üyesi ve YDK üyelerinden oluşan doğal delegeler, mart sonundaki kurultayda hem genel başkan hem de 60 PM üyesini seçecek. CHP'yi en az iki yıl yönetecek kadroların belirleneceği seçimlerle ilgili farklı senaryolar dile getiriliyor. Bu kapsamda, eski İstanbul Milletvekili Umut Oran ile eski Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın genel başkanlığa aday olabileceği konuşuluyor. Bunun yanında, parti içinde kendilerini, "sol gövde" olarak tanımlayan "Gelecek için Biz" grubunun öncüsü İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin de Kılıçdaroğlu'na rakip olabileceği ileri sürülüyor. Kısa süre önce Kılıçdaroğlu ile görüşerek kurultayı da konuşan Muharrem İnce'nin nasıl bir yol izleyeceği de merak ediliyor.

Asıl yarış PM'de

Kurultayda karşısına rakip çıksa dahi Kılıçdaroğlu'nun yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak il kongreleriyle başlayan tepkilerin, PM seçimlerine yansıyacağı ve muhaliflerin asıl etkisinin bu seçimlerde ortaya çıkacağı belirtiliyor. Bu çerçevede, çarşaf listeyle gidilmesi beklenen PM seçimlerinde, Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde önereceği 60 adayın bir bölümünün delege tarafından "çizilebileceği"ne işaret ediliyor.

Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi'ni kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve beraberindeki heyeti kabul etti. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Farazmand ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ederek görüştüğü belirtildi. Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti. Edinilen bilgilere göre Çeviköz, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Farazmand'a taziye ziyaretinde bulunmuştu. Farazmand'ın da iade-i ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede bölgedeki gelişmelerin ele alındığı, iki ismin de İdlib konusundaki endişelerini dile getirdiği belirtildi
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