1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TikTok'ta yeni dönem

TikTok yeni özelliği 'aile güvenliği modu' ile ebeveynlere çocuklarının telefonlarındaki TikTok uygulamasını kontrol etme imkanı sunacağını açıkladı.
 20 Şubat 2020 08:52
Yazdır
TikTok'ta yeni dönem

Cep telefonuna TikTok yükleyen ebeveynler, uygulamalarını çocuklarınınkiyle eşleştirdikten sonra bazı özellikleri kontrol etme imkanına kavuşacak.

Kısıtlı mod dönemi

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bunların arasında uygunsuz içeriği filtreleyen 'kısıtlı mod' ile mesajlaşmanın tamamen kapatılması da var.

TikTok'un yaş sınırı 13 olsa da çok sayıda çocuk yaşlarını farklı bildirerek uygulamayı kullanıyor.

İngiltere'de TikTok'un 12-15 yaş arasındaki çocuklar tarafından kullanılma oranı bir yılda bir buçuk katına çıktı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Google'dan uygulamalara konum sınırlaması
20 Şubat 2020 08:05		 Siber saldırılara karşı yeni yol haritası
20 Şubat 2020 07:30
Orman yangınlarıyla mücadelede yerli helikopter atağı
19 Şubat 2020 20:53		 Google o mesajlaşma uygulamasını kaldırdı
18 Şubat 2020 18:42
Apple Ankara'ya yazı getirdi
18 Şubat 2020 17:32		 23 bin kişiyi hedef aldı: Kişisel bilgi ve para çalmaya odaklanıyor
18 Şubat 2020 15:37
iPhone 9'un tanıtılacağı tarih sızdı
18 Şubat 2020 12:53		 WhatsApp 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı
18 Şubat 2020 12:00
Dünya devlerinden ayrılıp Türkiye'ye döndüler
17 Şubat 2020 22:31		 Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi
17 Şubat 2020 21:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:04 - Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı girişimi: 7 tutuklama08:59 - Ne buluyorsa okuyor, aile dikkat etmeli!08:57 - Bakan Koca'dan Koronavirüs açıklaması08:53 - Cumhurbaşkanı'ndan vekillere uyarı: Tek çocukta kalıyorsunuz!08:52 - TikTok'ta yeni dönem08:49 - CHP kulislerinde sürpriz isimler08:45 - Türkiye'den altı ülkeye vize muafiyeti kararı08:38 - Benzin ve Motorin fiyatlarına sessiz sedasız zam08:29 - Faizde tek haneye adım adım08:20 - 7221 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yayımlandı
08:18 - Trafiğe çıkmadı ama ceza yedi08:16 - Hükümetten ekonomiyi canlandıracak 25 milyarlık teşvik08:15 - Dışişleri Bakanlığı, iki unvana, yazılı ve sözlü sınavla personel alacak08:14 - Kargo trafiği artınca dolandırıcılardan yeni yöntem08:13 - Kadir Şeker'in sağlık raporu ortaya çıktı08:05 - Google'dan uygulamalara konum sınırlaması08:04 - Ahmet Kural trafik kazası geçirdi, ehliyetine el konuldu07:55 - Düşük faiz ekonomiyi korumasız bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve Motorin fiyatlarına sessiz sedasız zam
Gündemdeki adam Osman Kavala'nın ilişkiler ağı
Anayasa Mahkemesi iki önemli konuyu görüştü
AK Parti'de İş Bankası mesaisi
Kadir Şeker'in sağlık raporu ortaya çıktı
Ahmet Kural trafik kazası geçirdi, ehliyetine el konuldu
Adliyelerde tahliye savaşı
Türkiye'den altı ülkeye vize muafiyeti kararı
Almanya'da kafeye silahlı saldırıda ölü sayısı 11'e çıktı
Düşük faiz ekonomiyi korumasız bıraktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 4
unutulmaz film ve dizi replikleri 6
yalı çapkını 4
ümit öztürk 1
mahallede tüm köpeklerin aynı anda havlaması tesadüf değildir 5
uyku moduna giren bilgisayara kalk yerine yat demek 2
ben bu yaz nerdeydim 3
Kendini inşa etmek 2
çiftlik caddesi 2
İnsanlıktan nasibini almamış kişi 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 45 İşçi Alacak
Muğla Ulu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
Bartın Ulus SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam