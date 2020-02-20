TikTok'ta yeni dönem
TikTok yeni özelliği 'aile güvenliği modu' ile ebeveynlere çocuklarının telefonlarındaki TikTok uygulamasını kontrol etme imkanı sunacağını açıkladı.
|20 Şubat 2020 08:52
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Cep telefonuna TikTok yükleyen ebeveynler, uygulamalarını çocuklarınınkiyle eşleştirdikten sonra bazı özellikleri kontrol etme imkanına kavuşacak.
Kısıtlı mod dönemi
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bunların arasında uygunsuz içeriği filtreleyen 'kısıtlı mod' ile mesajlaşmanın tamamen kapatılması da var.
TikTok'un yaş sınırı 13 olsa da çok sayıda çocuk yaşlarını farklı bildirerek uygulamayı kullanıyor.
İngiltere'de TikTok'un 12-15 yaş arasındaki çocuklar tarafından kullanılma oranı bir yılda bir buçuk katına çıktı.
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