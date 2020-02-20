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Cumhurbaşkanı'ndan vekillere uyarı: Tek çocukta kalıyorsunuz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı düğünlerde genç çiftlere yaptığı "En az 3 çocuk" uyarısını bu kez milletvekilleri için yineledi.
 20 Şubat 2020 08:53
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Cumhurbaşkanı'ndan vekillere uyarı: Tek çocukta kalıyorsunuz!

Erdoğan önceki gün partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltı yaptı. Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan'a, Kastamonu'daki bir yolun halen yapımının beklediği iletildi. Bir milletvekilinin bu yolun yapım maliyetinin 32 milyon TL olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, "Yeni bir yatırımla şu an ilgilenemeyiz. Daha yüksek nüfuslu daha büyük işler yapmalıyız. Öncelik bitmeyen yatırımlar" dedi.

EKONOMİDE SIKINTILARI AŞIYORUZ

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Erdoğan ekonomiyle ilgili de "Sıkıntılar var, bunları aşıyoruz. Önce yapılacak olanları yapalım. Ciddi işler var öncelik onlarda. Parayı doğru yönetmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Tek çocuklu milletvekillerine de seslenen Erdoğan, "Tek çocukta kalıyorsunuz. En az 3 çocuk diyorum. Bu ülkenin diriliği için tek çocuk istemiyorum" dedi. Erdoğan, tek çocuklu milletvekillerine bakarak, "Öyle değil mi?" diye espri yaptı.

Bir milletvekilinin "Teşkilata bile uğramayan genel müdürler oluyor" diyerek bir kurumun genel müdürünü şikayet etmesi üzerine Erdoğan kızarak, "Birbirinizi şikayet etmeyin" dedi. Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu, parti kamplarının daha önce Afyon'da yapıldığını hatırlatarak bir sonraki kampın da bu kentte yapılmasını talep etti. Erdoğan ise Afyonkarahisar'ın uzak olduğunu söyleyerek Kızılcahamam'ı tercih etti.
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