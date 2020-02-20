Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı girişimi: 7 tutuklama
|20 Şubat 2020 09:04
|Yazdır
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, adliye binasında bomba düzeneği ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye binasında bomba düzeneği ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 11 zanlının İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden B.Ç, E.A, M.Y.T, A.Ç, B.Y, F.Y. ve F.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. M.H.E, İ.M, M.E.M. ve K.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye binasında bomba düzeneği olduğu ihbarı üzerine polis ekiplerince inceleme yapılmış, patlayıcı olduğu tahmin edilen 100'er gramlık 45 madde, içine yerleştirildiği kutuda bilgisayar sistemlerinin yer aldığı odada bulunmuştu. Binanın zemin katında 16 kolonun içine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmişti.
Olayın şüphelisi Yazı İşleri Müdürü B.Ç. ve irtibatlı olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
20 Şubat 2020 12:00
|Komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda Sivas'ta 10 gözaltı
20 Şubat 2020 11:21
|Mahrem imam katalog evliliğinin gizliliği için 'patates hat' aldırmış
20 Şubat 2020 11:21
|Eşinin hattı üzerinden ByLock kullanan eski hakime hapis
20 Şubat 2020 11:10
|Şehit Emniyet Müdürü soruşturmasında 6 gözaltı
20 Şubat 2020 10:04
|FETÖ'cüler imamlarıyla birlikte yakalandılar
20 Şubat 2020 09:18
|1'i Yazı İşleri Müdürü, 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
19 Şubat 2020 21:48
|FETÖ'den gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı
19 Şubat 2020 21:13
|Gümüşhane'de FETÖ imamına ikinci kez hapis cezası
19 Şubat 2020 19:32
|Erzurum'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli gözaltında
19 Şubat 2020 19:16