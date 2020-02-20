Abdüllatif Şener'den MGK yalanı

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları sürerken, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in eski dava arkadaşı Mehmet Ali Şahin'i suçlayan açıklamaları yalan çıktı. Şener, 2004'teki MGK toplantısında 'FETÖ ile mücadele' adı altında hazırlanan bildiriyi kendisinin imzaladığını, dönemin Başbakan Yardımcısı Şahin'in ise imzalamadığını iddia etmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Ali Şahin o günlerde görevi sebebiyle yurt dışında olduğunu söyleyerek iddiaları yalanladı. Bu da daha önce birçok açıklaması yalanlanan Şener'in zikzaklar ve tutarsızlıklarla dolu siyasi geçmişini akıllara getirdi. AK Parti ilk kurulduğu yıllarda önemli görevlerde bulunan Şener, koltuğunu kaybettiği andan itibaren, AK Parti'ye muhalif oldu ve partisinden istifa etti. Daha sonra kendi partisini kuran Şener, ilk seçimde düşük bir oy alınca partisini kapatmak mecburiyetinde kaldı ve CHP'ye geçti. Son genel seçimde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Konya'dan milletvekili yapılan Şener, sistemli olarak FETÖ ağzıyla açıklamalarda bulunarak AK Parti'yi yıpratma arayışına girdi.