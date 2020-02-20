2 ay boyunca yatacak gönüllüler aranıyor... 100 bin TL ödenecek

ESA 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor. Uzay ajansı bu projeye dahil olanlara 12.500 sterlin (Yaklaşık100 bin TL) ödeme yapacak.

Uzay yolculuklarının insan üzerine etkilerini araştıran Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bir dizi deneye imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan projeden yeni detaylar geldi.

ESA, 2 ay boyunca yatacak 48 gönüllü aradığını duyurdu. ESA bu sayede günlerce hareketsiz kalacak olan astronotların vücudunda yaşanan değişimleri önceden saptamayı umuyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu proje kapsamında Fransa merkezli Medes kliniği ile iş birliği yapan ESA, gönüllülerin tuvalet ihtiyacı için bile yerlerinden kalkmalarına izin vermeyecek.

ESA'dan yapılan açıklamaya göre, projede yer alacak gönüllülere 12.500 sterlin yani yaklaşık 100 bin TL ödenecek.

NASA ASTRONOT ARIYORİŞTE ARANAN KRİTERLER

İş ilanı yayınlayan tek uzay ajansı ESA değil. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Ay ve Mars görevleri için yeni astronotlar istihdam edeceğini duyurdu. Uzay ajansı 2 Mart'tan itibaren iş başvurularını almaya başlayacak.

NASA internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre NASA astronotu olmak için gerekli temel şartlardan biri ABD vatandaşı olmak.

Mühendislik, biyoloji, bilgisayar ya da matematik gibi alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak da diğer temel kriterler.

Uzay ajansı yüksek lisans derecesi yerine şu deneyimleri de kabul ediyor:

İlgili bir bilim dalındaki doktora programının en az iki senesini tamamlamak

Osteopatik tıp doktoru olmak

Ulusal çapta tanınan bir okulda test pilotluğu programı bitirmek