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Nargilenin üzerine de sağlık uyarısı geliyor

Tütün ürünleri paketlerinin ardından, nargile şişelerinde de sağlık uyarısı zorunlu oldu
 20 Şubat 2020 09:31
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Nargilenin üzerine de sağlık uyarısı geliyor

Sigara ve tütün mamullerinin paketlerinde, resimli sağlık uyarıları bir süre önce büyütülmüş, paketlerde marka yazısı standart hale getirilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı, dün yayımladığı tebliğ ile nargilelerde de benzer bir düzenlemeye gitti.

Buna göre, sunum esnasında nargile şişeleri üzerinde tebliğle belirlenen usul ve esaslar dahilinde sağlık uyarılarının bulunması zorunlu olacak. Sağlık uyarıları, karton üzerine ofset baskı, polivinil klorür (PVC) tabaka veya PVC boru üzerine serigrafi, tampon baskı veya yapıştırma şeklinde olabilecek. Uyarılar sabit ve silinemez nitelikte basılacak.

Belirgin olacak

Sağlık uyarılarının basımı için dört renk, mavi-kırmızı-sarı-siyah olarak belirlendi. Uyarı ölçüleri, 5'er santimetre kesim payı ile birlikte, silindirik biçimli uyarıda asgari brüt 365 x 250 mm, konik biçimli uyarıda asgari brüt 360x217 milimetre şeklinde olacak. Nargile şişeleri üzerine konulacak sağlık uyarıları ve bunların kesim ölçüleri bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek ve elektronik ortamda sağlanacak. Uyarıların, içerdiği metin veya görsel unsurun formatı, orantı, renk ve grafiksel bütünlükleri değiştirilemeyecek. Uyarılar nargile şişeleri üzerine dönüşümlü uygulanacak. Tebliğde, nargile şişelerinde uyarıların yapıştırılacağı bölgeler de resim üzerinde anlatıldı.
Memurlar.Net
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