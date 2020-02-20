Erdoğan'dan vekillerin 'Genel Müdür' şikayetine tepki
|20 Şubat 2020 09:36
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltıda bir araya geldiği milletvekillerini birbirinizi şikayet etmeyin diye uyardı. Bir milletvekilinin "Teşkilata bile uğramayan genel müdürler oluyor" diyerek bir kurumun genel müdürünü şikayet etmesi üzerine Erdoğan kızarak, "Birbirinizi şikayet etmeyin" dedi.
En az 3 çocuk diyorum tek çocukta kalıyorsunuz
Kahvaltı sırasında tek çocuklu milletvekillerine seslenen Erdoğan, "Tek çocukta kalıyorsunuz. En az 3 çocuk diyorum. Bu ülkenin diriliği için tek çocuk istemiyorum" dedi. Erdoğan, tek çocuklu milletvekillerine bakarak, "Öyle değil mi?" diye espri yaptı.
Ekonomide sıkıntılar var ama aşıyoruz
Erdoğan ekonomiyle ilgili de "Sıkıntılar var, bunları aşıyoruz. Önce yapılacak olanları yapalım. Ciddi işler var öncelik onlarda. Parayı doğru yönetmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
Teşkilata bile uğramayan genel müdürler
Bir milletvekilinin "Teşkilata bile uğramayan genel müdürler oluyor" diyerek bir kurumun genel müdürünü şikayet etmesi üzerine Erdoğan kızarak, "Birbirinizi şikayet etmeyin" dedi.
Kamp Afyon'da olsun önerisini reddetti
Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu, parti kamplarının daha önce Afyon'da yapıldığını hatırlatarak bir sonraki kampın da bu kentte yapılmasını talep etti. Erdoğan ise Afyonkarahisar'ın uzak olduğunu söyleyerek Kızılcahamam'ı tercih etti.
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