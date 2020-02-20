Virüs yüzünden Dünya devi iki firma Türkiye'ye geliyor
|20 Şubat 2020 09:40
|Yazdır
Corona virüsü sebebi ile çoğu firmanın üretimi durdurma kararı aldığını daha önceden duyurmuştuk. Bu kararlar tam anlamı ile doğrudan virüs kaynaklı olmasa da hastalığın dolaylı etkilerinin en büyük kanıtı. Otomobil üreticilerinin en büyük tedarik merkezlerinden biri olan Çin'de oluşan olumsuz durum sonrası üretim de zaman zaman duruyor. Hal böyle olunca markalara gerekli olan parçalar da fabrikalara ulaşmamış oluyor. Üretim planlarını adeta alt üst eden bu gelişme şirketleri başka arayışlara soktu. Basında çıkan haberlere göre Avrupalı üreticiler Çin'de oluşan sorunlar nedeni ile yeni durağını Türkiye olarak belirliyor. Sadece Çin'de 20'den fazla fabrikası olan Volkswagen ve Peugeot, Türkiye'de bulunan bazı tedarikçiler ile acil olarak anlaşma imzalamaya çalışıyor. Böylece üretim tesisleri için gerekli olan bazı araç ve gereçler ülkemizden sağlanabilir. Bazı Türk sanayicileri de bu haberleri doğrular nitelikte konuşuyor. Salgından en çok etlilenen markalardan biri olan Volkswagen, şu günlerde Çin'e göndericek çalışan bile bulamıyor. Görünüşe göre Corona Virüsü etkilerini daha da genişletecek.
Corona virüsü Pekin Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirmişti
log.com.tr internet sitesinden Barış İnselel'in haberine göre: Dünya Sağlık Örgütü'nün kırmızı alarm vermesinin ardından coğrafya fark etmeksizin hemen her yerin gündemine oturan corona virüsü, sağlığın yanın ekonomiler için de büyük bir tehlike. Otomobil pazarına da ciddi şekilde etki etmeye başlayan süreç, markaların Uzak Doğu merkezli tesislerini geçici olarak kapatmasına kadar ilerledi. Nitekim fuarlardan da bir bir gelen iptal haberleri de sona ermeden karşımıza çıkmaya devam ediyor. Mobil Dünya Kongresi'nin ardından olayların merkezinde olan Pekin Otomobil Fuarı da, resmi olarak iptal edildi. Fuar yetkilileri organizasyon için yeni bir takvim belirlemeye çalışacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Vergide 'kanun yolundan vazgeçme' dönemi
20 Şubat 2020 11:25
|İzmir ve bölge trafiğine nefes aldıracak otoyol açılıyor
20 Şubat 2020 11:12
|Faizsiz bankacılık faaliyeti yapacak kalkınma ve yatırım bankası kuruldu
20 Şubat 2020 11:12
|Tüketici güven endeksi 57,3 oldu
20 Şubat 2020 10:28
|Hükümetten ekonomiyi canlandıracak 25 milyarlık teşvik
20 Şubat 2020 08:16
|Düşük faiz ekonomiyi korumasız bıraktı
20 Şubat 2020 07:55
|Yerli linyite 1,1 milyar dolar yatırım
20 Şubat 2020 07:51
|Yerli linyite 1,1 milyar dolar yatırım
20 Şubat 2020 07:27
|3 banka müşterilerine müjde! Ücretsiz kullanım sürecek
19 Şubat 2020 23:33
|Apple ünvanını Microsoft'a kaptırdı!
19 Şubat 2020 22:28