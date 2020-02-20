Virüs yüzünden Dünya devi iki firma Türkiye'ye geliyor

Corona virüsü sebebi ile çoğu firmanın üretimi durdurma kararı aldığını daha önceden duyurmuştuk. Bu kararlar tam anlamı ile doğrudan virüs kaynaklı olmasa da hastalığın dolaylı etkilerinin en büyük kanıtı. Otomobil üreticilerinin en büyük tedarik merkezlerinden biri olan Çin'de oluşan olumsuz durum sonrası üretim de zaman zaman duruyor. Hal böyle olunca markalara gerekli olan parçalar da fabrikalara ulaşmamış oluyor. Üretim planlarını adeta alt üst eden bu gelişme şirketleri başka arayışlara soktu. Basında çıkan haberlere göre Avrupalı üreticiler Çin'de oluşan sorunlar nedeni ile yeni durağını Türkiye olarak belirliyor. Sadece Çin'de 20'den fazla fabrikası olan Volkswagen ve Peugeot, Türkiye'de bulunan bazı tedarikçiler ile acil olarak anlaşma imzalamaya çalışıyor. Böylece üretim tesisleri için gerekli olan bazı araç ve gereçler ülkemizden sağlanabilir. Bazı Türk sanayicileri de bu haberleri doğrular nitelikte konuşuyor. Salgından en çok etlilenen markalardan biri olan Volkswagen, şu günlerde Çin'e göndericek çalışan bile bulamıyor. Görünüşe göre Corona Virüsü etkilerini daha da genişletecek.

Corona virüsü Pekin Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirmişti

log.com.tr internet sitesinden Barış İnselel'in haberine göre: Dünya Sağlık Örgütü'nün kırmızı alarm vermesinin ardından coğrafya fark etmeksizin hemen her yerin gündemine oturan corona virüsü, sağlığın yanın ekonomiler için de büyük bir tehlike. Otomobil pazarına da ciddi şekilde etki etmeye başlayan süreç, markaların Uzak Doğu merkezli tesislerini geçici olarak kapatmasına kadar ilerledi. Nitekim fuarlardan da bir bir gelen iptal haberleri de sona ermeden karşımıza çıkmaya devam ediyor. Mobil Dünya Kongresi'nin ardından olayların merkezinde olan Pekin Otomobil Fuarı da, resmi olarak iptal edildi. Fuar yetkilileri organizasyon için yeni bir takvim belirlemeye çalışacak.