1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüs yüzünden Dünya devi iki firma Türkiye'ye geliyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü sebebi ile dünya otomotiv devleri Volkswagen ve Peugeot Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor
 20 Şubat 2020 09:40
Yazdır
Virüs yüzünden Dünya devi iki firma Türkiye'ye geliyor

Corona virüsü sebebi ile çoğu firmanın üretimi durdurma kararı aldığını daha önceden duyurmuştuk. Bu kararlar tam anlamı ile doğrudan virüs kaynaklı olmasa da hastalığın dolaylı etkilerinin en büyük kanıtı. Otomobil üreticilerinin en büyük tedarik merkezlerinden biri olan Çin'de oluşan olumsuz durum sonrası üretim de zaman zaman duruyor. Hal böyle olunca markalara gerekli olan parçalar da fabrikalara ulaşmamış oluyor. Üretim planlarını adeta alt üst eden bu gelişme şirketleri başka arayışlara soktu. Basında çıkan haberlere göre Avrupalı üreticiler Çin'de oluşan sorunlar nedeni ile yeni durağını Türkiye olarak belirliyor. Sadece Çin'de 20'den fazla fabrikası olan Volkswagen ve Peugeot, Türkiye'de bulunan bazı tedarikçiler ile acil olarak anlaşma imzalamaya çalışıyor. Böylece üretim tesisleri için gerekli olan bazı araç ve gereçler ülkemizden sağlanabilir. Bazı Türk sanayicileri de bu haberleri doğrular nitelikte konuşuyor. Salgından en çok etlilenen markalardan biri olan Volkswagen, şu günlerde Çin'e göndericek çalışan bile bulamıyor. Görünüşe göre Corona Virüsü etkilerini daha da genişletecek.

Corona virüsü Pekin Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirmişti

log.com.tr internet sitesinden Barış İnselel'in haberine göre: Dünya Sağlık Örgütü'nün kırmızı alarm vermesinin ardından coğrafya fark etmeksizin hemen her yerin gündemine oturan corona virüsü, sağlığın yanın ekonomiler için de büyük bir tehlike. Otomobil pazarına da ciddi şekilde etki etmeye başlayan süreç, markaların Uzak Doğu merkezli tesislerini geçici olarak kapatmasına kadar ilerledi. Nitekim fuarlardan da bir bir gelen iptal haberleri de sona ermeden karşımıza çıkmaya devam ediyor. Mobil Dünya Kongresi'nin ardından olayların merkezinde olan Pekin Otomobil Fuarı da, resmi olarak iptal edildi. Fuar yetkilileri organizasyon için yeni bir takvim belirlemeye çalışacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vergide 'kanun yolundan vazgeçme' dönemi
20 Şubat 2020 11:25		 İzmir ve bölge trafiğine nefes aldıracak otoyol açılıyor
20 Şubat 2020 11:12
Faizsiz bankacılık faaliyeti yapacak kalkınma ve yatırım bankası kuruldu
20 Şubat 2020 11:12		 Tüketici güven endeksi 57,3 oldu
20 Şubat 2020 10:28
Hükümetten ekonomiyi canlandıracak 25 milyarlık teşvik
20 Şubat 2020 08:16		 Düşük faiz ekonomiyi korumasız bıraktı
20 Şubat 2020 07:55
Yerli linyite 1,1 milyar dolar yatırım
20 Şubat 2020 07:51		 Yerli linyite 1,1 milyar dolar yatırım
20 Şubat 2020 07:27
3 banka müşterilerine müjde! Ücretsiz kullanım sürecek
19 Şubat 2020 23:33		 Apple ünvanını Microsoft'a kaptırdı!
19 Şubat 2020 22:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:12 - Bakan Albayrak: Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık12:08 - Cezaevine giderken tehdit etti: Geri gelip buranın anasını ağlatacağım12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:00 - Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası11:48 - Sınav kaygısı nedeni: Çocuğun ve ailenin sınava aşırı anlam yüklemesi11:44 - 15 Temmuz Derneğinden FETÖ'yle mücadelede birlik çağrısı11:40 - Bakan Selçuk, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanını açıkladı11:38 - Almanya saldırganı annesini de öldürmüş11:34 - TBMM'ye 'zırhlı' güvenlik nizamiye binası11:32 - Kayıp liselinin cansız bedeni bulundu
11:31 - Gram altın 315 lira seviyelerinde11:26 - Kendilerini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı11:25 - Vergide 'kanun yolundan vazgeçme' dönemi11:25 - Ciltte azalan yumuşak doku ve nemi artıran aşı geliştirildi11:25 - Yerli siber güvenlik fikirleri Teknopark İstanbul'da yarışacak11:24 - Kamu Görevlileri Etik Kurulu 97 ihlal kararı verdi11:21 - Mahrem imam katalog evliliğinin gizliliği için 'patates hat' aldırmış11:21 - Komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda Sivas'ta 10 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve Motorin fiyatlarına sessiz sedasız zam
20 bin ek öğretmen ataması yapılacak
2 ay boyunca yatacak gönüllüler aranıyor... 100 bin TL ödenecek
Ne buluyorsa okuyor, aile dikkat etmeli!
Erdoğan'dan vekillerin 'Genel Müdür' şikayetine tepki
Virüs yüzünden Dünya devi iki firma Türkiye'ye geliyor
Ünlü isim trafik kazası geçirdi, alkolden ehliyetine el konuldu
Gündemdeki adam Osman Kavala'nın ilişkiler ağı
Maaşlara el koyan mutemete gözaltı
Türkiye'den altı ülkeye vize muafiyeti kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
football manager 2019 3
mahallede tüm köpeklerin aynı anda havlaması tesadüf değildir 5
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 7
mario lemina 1
bekle 3
erling haaland 3
şu an çalan şarkı 2
tik tok 5
timo werner 2
atakan kayalar 1
SON İLANLAR
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Hatipli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 45 İşçi Alacak
Muğla Ulu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
Bartın Ulus SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam