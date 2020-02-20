Macron, Diyanet'in hesaplarını kapattı!
Franda'da yaşayan Müslümanlar üzerinde, başka ülkelerin etkilerini kesmekte kararlı olduklarını söyleyen Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, daha sözlerinin mürekkebi kurumadan, işe Diyanet'ten başladı.
|20 Şubat 2020 09:49
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Franda'da yaşayan Müslümanlar üzerinde, başka ülkelerin etkilerini kesmekte kararlı olduklarını söyleyen Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, daha sözlerinin mürekkebi kurumadan, işe Diyanet'ten başladı. Diyanet'in, Fransa'daki cami dernekleri ve Diyanet kuruluşları ile Din Hizmetleri Ataşeliklerinin Fransa'daki hesapları kapatıldı.
Dün konuyla ilgili, TBMM Yurt Dışı Türkler Alt Komisyonu'na bilgi veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Paris ve Bordeaux'daki ataşelik banka hesaplarının kapatıldığını açıkladı.
Ataşeliklerin hesaplarının kapatılması, Ankara ile Paris'in arasında hayli sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Ataşeliklere Fransa içindeki bankalarda başka hesap açılmasına izin verilmiyor.
Ali Gülen
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