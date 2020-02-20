'Kopyala-yapıştır'ın mucidi hayatını kaybetti

1980 ila 1997 yılları arasında Apple'da çalışan ve bilgisayarlarda kes, kopyala ve yapıştırın mucidi olan Larry Tesler, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Gizmodo'da yer alan habere göre, Larry Tesler, kariyeri boyunca AppleNet ve Apple'ın Gelişmiş Teknolojiler Grubu gibi departmanlarının başkan yardımcılığı görevini üstlenmenin yanında Amazon ve Yahoo! gibi firmalarda da görev aldı.

Tesler'ın en popüler icadı ise bilgisayarlarda kes, kopyala ve yapıştırın işlemi olmuştu. Tesler, bugün vazgeçilmez olan modsuz bilgisayarların temelini atan insanlardan birisi olarak da biliniyor.

Tesler, 15 Temmuz 1980'de Apple'da görev almaya başladı. Apple Lisa projesinde görev aldı. Bu bilgisayar, daha sonra bir fareye ve grafik arayüze sahip ilk Apple bilgisayarı olarak anılacaktı. Tesler Xerox'ta da benzer projeler yapmıştı.