Trans yağa sınırlama getiriliyor
|20 Şubat 2020 09:58
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Bakan Pakdemirli, trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca, sıvı bitki yağlarının hidrojen ile doyurulması sonucu da trans yağ oluşabildiğini söyledi.
Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarının
altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Düzenlemeyle, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği; toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek."
KISITLAMA AB'DEN ÖNCE HAYATA GEÇECEK
Bakan Pakdemirli, yönetmeliğin, Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde hazırlandığını ifade ederek, Avrupa Birliği'nde konuyla ilgili geçiş süresinin 1.4.2021 olarak belirlendiğini, dolayısıyla trans yağ kısıtlamasını AB'den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini belirterek, "Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek." dedi.
Bakan Pakdemirli, trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca, sıvı bitki yağlarının hidrojen ile doyurulması sonucu da trans yağ oluşabildiğini söyledi.
Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarının
altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Düzenlemeyle, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği; toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek."
KISITLAMA AB'DEN ÖNCE HAYATA GEÇECEK
Bakan Pakdemirli, yönetmeliğin, Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde hazırlandığını ifade ederek, Avrupa Birliği'nde konuyla ilgili geçiş süresinin 1.4.2021 olarak belirlendiğini, dolayısıyla trans yağ kısıtlamasını AB'den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını söyledi.
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