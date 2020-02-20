Rasulayn Nüfus Müdürlüğü hizmete girdi
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde nüfus müdürlüğü hizmet vermeye başladı.
|20 Şubat 2020 10:04
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen ve huzurun sağlandığı ilçede Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından yürütülen çalışmalar kasamında tadilatı tamamlanan Rasulayn Nüfus Müdürlüğü hizmete girdi.
Rasulayn Nüfus Müdürlüğünde, daha önceden Cerablus'ta uygulanan sistem daha da geliştirildi. Yeni kimlikler, başvuranın bilgileri, parmak izi ve fotoğrafının sisteme yüklenmesinin ardından kısa sürede teslim ediliyor.
Nüfus müdürlükleri ile vatandaşların kimlik bilgileri, ölüm, doğum ve ikamet bildirimleri de kayıt altına alınıyor.
Kimlik kartı almanın mutlululuğunu yaşayan Rasulayn halkı ise Türkiye Cumhuriyeti, Mehmetçik ve Şanlıurfa Valiliğine teşekkür etti.
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