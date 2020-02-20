Altın fiyatları yükseldi, alamayanlar kiralamaya yöneldi

Altın fiyatlarının yükselmesi, evlilik hazırlıkları yapan çiftleri kara kara düşündürmeye başladı. Bazı çiftler altın alamadıkları için düğünlerini ertelerken bazı çiftler de altın almak yerine kiralamayı tercih ediyor.

Son dönemlerde artış gösteren altın fiyatları düğün hazırlığı yapan çiftleri olumsuz etkiledi. Daha önce 40 bin liraya alınan düğün takılarının katbekat artması karşısında ne yapacaklarını şaşıran bazı çiftler düğünlerini ertelerken, bazı çiftler de altınları kiralamayı tercih ediyor.

Yaşanan durumla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan kuyumcu esnafı Mehmet Yüksel, vatandaşların farklı arayışlara girdiğini ucuz altın alayım derken düşük ayarlı altın tuzağına da dikkat çekti.

Altının gelinin ve damadın vazgeçemeyeceği, önemli kalemlerin başında geldiğini belirten Mehmet Yüksel, Güneydoğu'da geline altın almanın daha farklı olduğunu belirtti. Yüksel, "Adam kızını verdiği zaman mutlaka altın ister. En azı yine de 300, 400 gram Halep zinciri veya takım setler alındığı zaman, 7, 8 tane de bilezik alındığı zaman bunu yine de 300, 400 gramı buluyor. Bu fiyatlardan dolayı, fiyatlar baya oynak olduğu için vatandaş da tekrar düşer diye düğünü ertelemek zorunda kalıyor. Vatandaş düğünleri erteleme zorunda kalıyor, bence biran önce alsınlar. Bu süreçte altının yükselişine bakıldığı zaman insanlar gelip sürekli soruyor, 'altın ne olur' diye. Çoğu düğünleri ertelemek zorunda kalıyor, 3 ay 4 ay gibi. Bu altın düşsün biz altınımızı alalım, düğünümüzü yapalım. Bu konuda bizim piyasada baya bir sıkıntı var. Kiralama biz firma olarak şahsen yapmıyoruz. Bunu yapan bizim esnaf arkadaşlarımız var. Daha önce 30, 40 bin liraya düğün altınları yapılabiliniyordu. Şimdi bu 3 katı olmuş, 150 binden aşağı olmaz. En düşüğü yine 150 bin civarında altın masrafı var. Altınlarda bu fiyatlar yükseldikçe ister istemez onlara da daha uygun alabiliriz diye piyasada tanımadığı, araştırmadan almasınlar, buna çok dikkat etsinler. Düşük ayarlı kesinlikle piyasada çok. Bunun mücadelesini de belli kuyumcular veriyor. Hatta bizim dernek başkanı da bununla ilgili bayağı çalışması da var. Tuzağa düşmesinler, buna dikkat etsinler. Sertifikalı ürünler alsınlar" dedi.