Park etmeye çalışan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
|20 Şubat 2020 10:31
|Yazdır
Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, aracını park etmeye çalışan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Bir anda hızlanan otomobil geri geri gelerek park halinde olan ve bagaj kapısı açık olan bir araca çarptı. Hızını alamayan otomobil kaldırıma çıkıp binanın duvarına çarparak durabildi. Kaldırımda oturan bir genç, aracın kendisine doğru geldiğini fark edince hemen ayağa kalkarak kaçtı. Genç, ölümden adeta kıl payı kurtulurken kaza nedeniyle sokak birbirine girdi.
Olaya tanık olan bir vatandaş, "Bayan geri geri yanaşırken birden tam gaza bastı. Araban geri geri gitti. Arabaya vurdu sonra araba durmadı, kargonun arabasını yola sürükledi. Oradan kurtuldu karşı duvara vurdu boruları kırdı. Hala gaza basıyordu. Sadece kargo arabasının şoförü oradaydı o kaçtı. Her şey bir anda oldu bitti" dedi.
Fren yerine gaza basan kadın sürücünün sokağı birbirine kattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracını park etmeye çalışa sürücü fren yerime gaza basınca araç park halindeki başka bir araç çarpıyor ardından kaldırıma çıkıyor. Kaldırımda oturan kişi kaçarak aracın altında kalmaktan kurtuluyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cezaevine giderken tehdit etti: Geri gelip buranın anasını ağlatacağım
20 Şubat 2020 12:08
|Almanya saldırganı annesini de öldürmüş
20 Şubat 2020 11:38
|Kayıp liselinin cansız bedeni bulundu
20 Şubat 2020 11:32
|Kendilerini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
20 Şubat 2020 11:26
|Kalın'dan Almanya'daki saldırı açıklaması
20 Şubat 2020 10:55
|Stajyerine 'cinsel saldırıda bulunduğu' iddia edilen avukat tutuklandı
20 Şubat 2020 10:52
|Maaşlara el koyan mutemete gözaltı
20 Şubat 2020 10:47
|ABD ve Rusya karşı karşıya birbirlerinin üzerine sürdüler
20 Şubat 2020 09:48
|Abdüllatif Şener'den MGK yalanı
20 Şubat 2020 09:16
|Kargo trafiği artınca dolandırıcılardan yeni yöntem
20 Şubat 2020 08:14