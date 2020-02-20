Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Libya' açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Uluslararası sistem Libya'da çatışmaların durdurulması için birlikte hareket edemiyor, bir kararlılık da yok'
|20 Şubat 2020 10:44
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