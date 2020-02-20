Maaşlara el koyan mutemete gözaltı
|20 Şubat 2020 10:47
|Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçı ve çalışanlarının maaşlarından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan mutemet gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanlarının şubat ayı maaşlarını kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla hakkında savcılığa şikayet edilen mutemet Y.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin adresini belirleyen ve eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Y.Y, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, şubat ayı maaşlarını kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla kurumun mutemeti Y.Y. hakkında suç duyurusunda bulunmuş, şüphelinin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı, bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlenmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cezaevine giderken tehdit etti: Geri gelip buranın anasını ağlatacağım
20 Şubat 2020 12:08
|Almanya saldırganı annesini de öldürmüş
20 Şubat 2020 11:38
|Kayıp liselinin cansız bedeni bulundu
20 Şubat 2020 11:32
|Kendilerini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
20 Şubat 2020 11:26
|Kalın'dan Almanya'daki saldırı açıklaması
20 Şubat 2020 10:55
|Stajyerine 'cinsel saldırıda bulunduğu' iddia edilen avukat tutuklandı
20 Şubat 2020 10:52
|Park etmeye çalışan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
20 Şubat 2020 10:31
|ABD ve Rusya karşı karşıya birbirlerinin üzerine sürdüler
20 Şubat 2020 09:48
|Abdüllatif Şener'den MGK yalanı
20 Şubat 2020 09:16
|Kargo trafiği artınca dolandırıcılardan yeni yöntem
20 Şubat 2020 08:14