Stajyerine 'cinsel saldırıda bulunduğu' iddia edilen avukat tutuklandı
|20 Şubat 2020 10:52
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Hukuk fakültesi öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen avukat tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ö.A, İstanbul Barosu avukatlarından M.K. hakkında "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel taciz" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu üzerine gözaltına alınan M.K. işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na çıkarıldı.
Savcılık tarafından ifadesi alınan M.K, tutuklanması istemiyle nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, M.K'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
Bu arada, soruşturma kapsamında, "şikayetçi" sıfatıyla aralarında Ö.A. ve bazı stajyer avukatların da bulunduğu 6 kişinin daha ifade verdiği öğrenildi.
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