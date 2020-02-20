Kalın'dan Almanya'daki saldırı açıklaması
|20 Şubat 2020 10:55
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Hanau kentinde aralarında Türklerin de hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, "Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir." ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanlığı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
İbrahim Kalın, "Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir." değerlendirmesinde bulundu.
Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz.Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 20, 2020
Irkçılık kollektif bir kanserdir.
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