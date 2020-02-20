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TESK Başkanı: Her organik ve doğal yazısına inanmayın

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "Vatandaşlarımız organik ve doğal ürün adı altındaki sahtekarlıklara kanıp parasını çöpe atmasın. Gerçekten bildikleri kişilerden doğal ürünleri almaya çalışsınlar"
 20 Şubat 2020 11:20
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TESK Başkanı: Her organik ve doğal yazısına inanmayın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, endüstriyel ürünlerin çeşitli yollarla organik ve doğal ürün şeklinde pazarlandığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız organik ve doğal ürün adı altındaki sahtekarlıklara kanıp parasını çöpe atmasın. Gerçekten bildikleri kişilerden doğal ürünleri almaya çalışsınlar." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, organik ya da doğal ürün adı altında satılan endüstriyel ürünlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Doğal ve organik ürünlere olan taleple birlikte bu konuda fırsatçılığın da arttığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Marketlerde satılan endüstriyel ürünler doğal ve organik ürün şeklinde normalin 2-3 katı fiyatına satılıyor. Özellikle yol kenarlarında köy yumurtası, köy ekmeği, hakiki bal, orijinal zeytinyağı gibi marketten alınan ürünlerle vatandaşlar kandırılıyor. Organik demek, ilaçsız ve tamamen katkı maddesiz ürün demektir. Hava ve su kirliliği gibi çevresel faktörlerden etkilenen ürünler organik olamaz. Vatandaşlarımız organik yazısını gördüğünde bunları göz önünde bulundurmalı."

Palandöken, şehirlerdeki doğal ürün pazarı, ekolojik pazar ve köy pazarı olarak kurulan yerlerde gıda maddelerinin "köy ürünü" diye fahiş fiyatlara pazarlandığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız organik ve doğal ürün adı altındaki sahtekarlıklara kanıp parasını çöpe atmasın. Gerçekten bildikleri kişilerden doğal ürünleri almaya çalışsınlar." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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