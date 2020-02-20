TESK Başkanı: Her organik ve doğal yazısına inanmayın
|20 Şubat 2020 11:20
|Yazdır
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, endüstriyel ürünlerin çeşitli yollarla organik ve doğal ürün şeklinde pazarlandığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız organik ve doğal ürün adı altındaki sahtekarlıklara kanıp parasını çöpe atmasın. Gerçekten bildikleri kişilerden doğal ürünleri almaya çalışsınlar." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, organik ya da doğal ürün adı altında satılan endüstriyel ürünlere ilişkin uyarılarda bulundu.
Doğal ve organik ürünlere olan taleple birlikte bu konuda fırsatçılığın da arttığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Marketlerde satılan endüstriyel ürünler doğal ve organik ürün şeklinde normalin 2-3 katı fiyatına satılıyor. Özellikle yol kenarlarında köy yumurtası, köy ekmeği, hakiki bal, orijinal zeytinyağı gibi marketten alınan ürünlerle vatandaşlar kandırılıyor. Organik demek, ilaçsız ve tamamen katkı maddesiz ürün demektir. Hava ve su kirliliği gibi çevresel faktörlerden etkilenen ürünler organik olamaz. Vatandaşlarımız organik yazısını gördüğünde bunları göz önünde bulundurmalı."
Palandöken, şehirlerdeki doğal ürün pazarı, ekolojik pazar ve köy pazarı olarak kurulan yerlerde gıda maddelerinin "köy ürünü" diye fahiş fiyatlara pazarlandığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız organik ve doğal ürün adı altındaki sahtekarlıklara kanıp parasını çöpe atmasın. Gerçekten bildikleri kişilerden doğal ürünleri almaya çalışsınlar." değerlendirmesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|ATO'dan üyelerine 24 saat elektronik belge hizmeti
20 Şubat 2020 12:18
|15 Temmuz Derneğinden FETÖ'yle mücadelede birlik çağrısı
20 Şubat 2020 11:44
|Feyzioğlu'dan Gezi Parkı davası kararı değerlendirmesi
19 Şubat 2020 19:10
|İBB'nin, açıktan 'müfettiş' atamasına dava açıldı
19 Şubat 2020 00:10
|Feyzioğlu: Aynı anda hem avukat hem arabulucu olunmaz
18 Şubat 2020 17:40
|Faiz Mağdurları Derneği'nden tüketicilere uyarı
18 Şubat 2020 17:34
|Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyor
17 Şubat 2020 23:51
|İnternet medyası ile ilgili düzenleme yakında meclise gelecek
17 Şubat 2020 14:54
|Ekmekte zam tartışması fırıncılar ile İBB'yi karşı karşıya getirdi
17 Şubat 2020 14:29
|Ali Yalçın: Kamu personeli kadrolu olmalı
16 Şubat 2020 16:20