Komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda Sivas'ta 10 gözaltı
|20 Şubat 2020 11:21
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Sivas merkezli 9 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, öncesinde edinerek sınavda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edildikleri belirlenen zanlıların yakalanması için Sivas, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Konya, Ordu, Yozgat ve Yalova'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda "FETÖ/PDY'ye üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan 10 şüphelinin, Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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