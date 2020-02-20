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Güvenli internete geçiş, tek numarada toplandı

BTK tarafından ücretsiz sunulan Güvenli İnternet Hizmeti'ne, tüm mobil operatörlerden "25 00" kısa numarasıyla ulaşılabilecek- Bu hizmeti tercih eden aboneler, Google, Yandex, Yahoo, Bing ve Yaani gibi arama motorlarında olumsuz içeriklerle karşılaşmıyor
 20 Şubat 2020 11:20
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Güvenli internete geçiş, tek numarada toplandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2011'de ücretsiz hizmete sunulan Güvenli İnternet Hizmeti'ne geçişin kolaylaştırılması amacıyla "25 00" kısa numarası tahsis edildi.

AA muhabirinin, BTK'den aldığı bilgiye göre, çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, terör, ırkçılık, kumar, nefret suçları, siber saldırı amaçlı paylaşım platformları gibi olumsuz içeriklerin artmasıyla gelişmiş ülkelerde bu olumsuzlukların önlenmesine yönelik farkındalık oluştu. Gelişmiş ülkelerde düzenleyici kurumlar, erişim sağlayıcılar, içerik ve yer sağlayıcıları, çocuk ve gençlerin internetin zararlı içeriklerinden korunması amacıyla birlikte çalışmalar yürütmeye başladı.

BTK tarafından 2011'de oluşturulan Güvenli İnternet Hizmeti, vatandaşların internetin zararlı içeriklerine karşı korumaya yönelik geliştirilen, abonelerin isteğine bağlı, ücretsiz, şeffaf, kullanımı kolay, herhangi bir program yüklemeyi gerektirmeyen interaktif ve tüketici memnuniyetini esas alan kamu hizmeti olarak verilmeye başlandı.

Güvenli internet hizmeti, aile ve çocuk profili olmak üzere 2 profil şeklinde sunuluyor. Çocuk profili, internetteki risklerden en yüksek oranda korunmayı sağlarken, sadece çocukların girmesinde sakınca bulunmayan web sitelerine erişim bulunuyor.

Aile profilinde ise müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddet, ırkçılık, kumar gibi yasa dışı içerikler barındıran, dolandırıcılık yapılan, zararlı yazılımlar barındıran siteler ile Sağlık Bakanlığının sağlığa zararlı olduğunu açıkladığı ürünlerin yer aldığı siteler filtreleniyor. Bu profil kapsamında negatif yani zararlı içeriklerin bulunduğu sitelerin zararlarından vatandaşlar korunuyor. Bu profili tercih eden aboneler, talep ettikleri taktirde oyun, sohbet, sosyal medya site ve uygulamalarını da filtrelemeye dahil edebiliyor. Aile profilinin kapsamı çocuk profiline göre daha geniş kapsamlı bulunuyor.

Ücretsiz sunulan hizmete geçişi kolaylaştırmak amacıyla tüm mobil operatörlerden "25 00" kısa numarasıyla Güvenli İnternet Hizmeti kullanılabilecek.

- 92 milyon aboneye güvenli internet mesajı

Güvenli İnternet Hizmeti'ni tercih edenler, Google, Yandex, Yahoo, Bing ve Yaani arama motorlarında, web, resim ve video aramalarında olumsuz içeriklerle karşılaşmıyor.

Aboneler bağlı bulundukları internet erişim sağlayıcılarının iletişim merkezlerinden, online işlem merkezinden, çağrı merkezi üzerinden, mobil uygulama üzerinden ve SMS kanalı üzerinden profil tercihleri yapabiliyor.

Bu ay Güvenli İnternet Hizmeti günü etkinlikleri kapsamında, bu hizmetin alt yapısı üzerinden servis sunumu yapılan İnternet Erişim Sağlayıcılar tarafından, bireysel ve kurumsal farklı teknoloji türlerinde hizmet alan yaklaşık 92 milyon aboneye SMS ve e-posta yoluyla "İnternet arama motorları, Güvenli İnternet Hizmeti ile daha güvenli" içeriğinin gönderimi gerçekleştirilerek farkındalık çalışması yönünde katkı sağlandı.
Anadolu Ajansı
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