1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 97 ihlal kararı verdi

İncelenen dosyalarda 97'sine etik ihlali, 296'sına ise etik ihlali bulunmadığı kararı verildi- 35 dosyada karar verilmesine yer olmadığını değerlendiren Kurul, dosyaların 1713'ünün usulden reddini, 206'sının ise yargıya intikal nedeniyle incelenemeyeceğini karara bağladı
 20 Şubat 2020 11:24
Yazdır
Kamu Görevlileri Etik Kurulu 97 ihlal kararı verdi

- Kamu Görevlileri Etik Kurulunca 10 yılda 2 bin 347 dosya incelenerek karar verildi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Türkiye'de yolsuzlukla mücadele ve etik alanında yapılacak çalışmalarda etkin rol oynayarak kurumlarda etik kültürünün oluşması için çalışıyor.

Kurul, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uygulamaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla resen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmekle yetkili.

Başvurular, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile Türkiye'de ikamet eden yabancı gerçek kişiler tarafından yapılabiliyor. 11 kişiden oluşan kurul üyelerinin görev süresi 4 yıl iken, kurulun başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanıyor.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince, inceleme ve araştırma sonucunda elde edilen bilgi ve belgelerle hakkında inceleme yapılan kamu görevlisinin savunmasının değerlendirilmesi neticesinde iddia konusu tutum veya davranışın etik ilkelere aykırı olup olmadığı yönünde bir karar veriliyor.

İddia konusu tutum ve davranışın etik ilkelere aykırı olduğu yönünde tespit ve değerlendirme yapıldığında, hakkında inceleme yapılan kamu görevlisinin "etik ilkelere aykırı davrandığına" dair karar alınıyor.

İnceleme neticesinde kanaat oluşturmaya yeterli bilgi ve belge mevcut değilse ya da şikayet edilen kamu görevlisinin sorumluluğunun bulunmadığının anlaşılması durumunda "etik ilkelere aykırılık yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair" karar veriliyor.

- Kurul, 97 "etik ihlali kararı" verdi

Olayda şikayet edilen kamu görevlisinin tutum veya davranışının etik ilkelere aykırı olmadığı kanaatine varılan başvuru ise "etik ilkelere aykırılık olmadığı" şeklinde karara bağlanıyor.

Başvuru, başvuranın adı-soyadı, adresi, iddia konusu olayın açık ve somut bir şekilde belirtilmesi gibi usulen bulunması gereken şartları taşımıyorsa "başvurunun usul yönünden reddedilmesi" kararı alınıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilk kararın verildiği 2010'dan bu yana 10 yıllık süreçte kurul tarafından 2 bin 347 dosya karara bağlandı.

Bunlardan 7'si etik ihlali olduğu, 296'sı etik ihlali bulunmadığı, 35'i karar verilmesine yer olmadığı, 1713'ü usulden ret ve 206'sı yargıya intikal nedeniyle incelenemezlik kararlarını ihtiva ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kocaeli Şehir Hastanesi yükseliyor
20 Şubat 2020 11:18		 Koronavirüs bilgisini paylaşan personele soruşturma
20 Şubat 2020 10:57
Rasulayn Nüfus Müdürlüğü hizmete girdi
20 Şubat 2020 10:04		 Trans yağa sınırlama getiriliyor
20 Şubat 2020 09:58
Macron, Diyanet'in hesaplarını kapattı!
20 Şubat 2020 09:49		 Nargilenin üzerine de sağlık uyarısı geliyor
20 Şubat 2020 09:31
Savcılıktan RTÜK'e 'Başbuğ' yazısı
20 Şubat 2020 09:27		 Trafiğe çıkmadı ama ceza yedi
20 Şubat 2020 08:18
Göbeklitepe Operası dünya prömiyerini yaptı
20 Şubat 2020 00:40		 Adalet Bakanlığından yabancı tutuklular için cezaevi
19 Şubat 2020 23:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - ATO'dan üyelerine 24 saat elektronik belge hizmeti12:12 - Bakan Albayrak: Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık12:08 - Cezaevine giderken tehdit etti: Geri gelip buranın anasını ağlatacağım12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:00 - Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası11:48 - Sınav kaygısı nedeni: Çocuğun ve ailenin sınava aşırı anlam yüklemesi11:44 - 15 Temmuz Derneğinden FETÖ'yle mücadelede birlik çağrısı11:40 - Bakan Selçuk, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanını açıkladı11:38 - Almanya saldırganı annesini de öldürmüş11:34 - TBMM'ye 'zırhlı' güvenlik nizamiye binası
11:32 - Kayıp liselinin cansız bedeni bulundu11:31 - Gram altın 315 lira seviyelerinde11:26 - Kendilerini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı11:25 - Vergide 'kanun yolundan vazgeçme' dönemi11:25 - Ciltte azalan yumuşak doku ve nemi artıran aşı geliştirildi11:25 - Yerli siber güvenlik fikirleri Teknopark İstanbul'da yarışacak11:24 - Kamu Görevlileri Etik Kurulu 97 ihlal kararı verdi11:21 - Mahrem imam katalog evliliğinin gizliliği için 'patates hat' aldırmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve Motorin fiyatlarına sessiz sedasız zam
20 bin ek öğretmen ataması yapılacak
2 ay boyunca yatacak gönüllüler aranıyor... 100 bin TL ödenecek
Ne buluyorsa okuyor, aile dikkat etmeli!
Erdoğan'dan vekillerin 'Genel Müdür' şikayetine tepki
Virüs yüzünden Dünya devi iki firma Türkiye'ye geliyor
Ünlü isim trafik kazası geçirdi, alkolden ehliyetine el konuldu
Gündemdeki adam Osman Kavala'nın ilişkiler ağı
Maaşlara el koyan mutemete gözaltı
Türkiye'den altı ülkeye vize muafiyeti kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 7
askıya almak 2
bekle 3
18.02.2020 gezi davasında herkesin beraat etmesi 2
kendiyle çelişmek 2
timo werner 2
hazır pizza 3
israftan kaçınmalıyız 3
asgari ücret desteği 2
eleştirinin dozunu kaçırmak 3
SON İLANLAR
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Hatipli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 45 İşçi Alacak
Muğla Ulu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
Bartın Ulus SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam