Kamu Görevlileri Etik Kurulu 97 ihlal kararı verdi

- Kamu Görevlileri Etik Kurulunca 10 yılda 2 bin 347 dosya incelenerek karar verildi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Türkiye'de yolsuzlukla mücadele ve etik alanında yapılacak çalışmalarda etkin rol oynayarak kurumlarda etik kültürünün oluşması için çalışıyor.

Kurul, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uygulamaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla resen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmekle yetkili.

Başvurular, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile Türkiye'de ikamet eden yabancı gerçek kişiler tarafından yapılabiliyor. 11 kişiden oluşan kurul üyelerinin görev süresi 4 yıl iken, kurulun başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanıyor.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince, inceleme ve araştırma sonucunda elde edilen bilgi ve belgelerle hakkında inceleme yapılan kamu görevlisinin savunmasının değerlendirilmesi neticesinde iddia konusu tutum veya davranışın etik ilkelere aykırı olup olmadığı yönünde bir karar veriliyor.

İddia konusu tutum ve davranışın etik ilkelere aykırı olduğu yönünde tespit ve değerlendirme yapıldığında, hakkında inceleme yapılan kamu görevlisinin "etik ilkelere aykırı davrandığına" dair karar alınıyor.

İnceleme neticesinde kanaat oluşturmaya yeterli bilgi ve belge mevcut değilse ya da şikayet edilen kamu görevlisinin sorumluluğunun bulunmadığının anlaşılması durumunda "etik ilkelere aykırılık yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair" karar veriliyor.

- Kurul, 97 "etik ihlali kararı" verdi

Olayda şikayet edilen kamu görevlisinin tutum veya davranışının etik ilkelere aykırı olmadığı kanaatine varılan başvuru ise "etik ilkelere aykırılık olmadığı" şeklinde karara bağlanıyor.

Başvuru, başvuranın adı-soyadı, adresi, iddia konusu olayın açık ve somut bir şekilde belirtilmesi gibi usulen bulunması gereken şartları taşımıyorsa "başvurunun usul yönünden reddedilmesi" kararı alınıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilk kararın verildiği 2010'dan bu yana 10 yıllık süreçte kurul tarafından 2 bin 347 dosya karara bağlandı.

Bunlardan 7'si etik ihlali olduğu, 296'sı etik ihlali bulunmadığı, 35'i karar verilmesine yer olmadığı, 1713'ü usulden ret ve 206'sı yargıya intikal nedeniyle incelenemezlik kararlarını ihtiva ediyor.