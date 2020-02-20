1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ciltte azalan yumuşak doku ve nemi artıran aşı geliştirildi

İtalyan bilim insanları, ciltte yumuşak doku ve nemin artırılmasını sağlayan "biyolojik lifting aşısı" geliştirdi- Çöl bitkisinde ve insan vücudunda bulunan "trehaloz" maddesi ile vücutta nemi koruyan hyaluronik asidin kombine kullanılmasıyla elde edilen aşı, yaşlanma ve aşırı kilo kaybına bağlı olarak ciltte azalan yumuşak dokuyu destekliyor ve nemin artırılmasını sağlıyor-
 20 Şubat 2020 11:25
Yazdır
Ciltte azalan yumuşak doku ve nemi artıran aşı geliştirildi

İtalyan bilim insanlarınca, bir damla su ile aylarca yaşayabilen Selaginella Lepidophylla isimli çöl bitkisinde bulunan "trehaloz" maddesi ve hyaluronik asidin kombine kullanılmasıyla, ciltte azalan yumuşak dokuyu destekleyen ve nem miktarını artıran "biyolojik lifting aşısı" geliştirildi.

Yeni nesil uygulamaya ilişkin özel bir klinikte düzenlenen basın toplantısında, "biyolojik lifting aşısı" uygulamalı olarak hasta üzerinde gösterildi.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Murat Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dışarıdan bakıldığında kişinin sağlığının en önemli belirtilerinden birinin cilt olduğunu ve bunun en belirgin olarak yüzde kendini gösterdiğini söyledi.

Bir kişinin sağlık göstergesinden birinin cilt rengi ve dokusunda saklı olduğunu ifade eden Özdemir, "Kişinin yüzünün dinamiği, ciltte kas, gözenek yapısı ve yumuşak doku miktarı, hekimlere kişinin yaşantı biçimi ve sağlık durumuna ilişkin ön bilgi verebiliyor." dedi.

Yaşın ilerlemesine, olumsuz çevresel etkenlere ve yetersiz bakıma bağlı olarak cilt yapısında deformasyonun arttığını vurgulayan Özdemir, en önemli faktörlerden birinin de hızlı kilo alıp vermeye bağlı ciltte yumuşak doku miktarının azalmasıyla kendini gösterdiğine dikkati çekti.

Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Yaşın ilerlemesi ve aşırı zayıflama sonucunda cildin yapısında bulunan ve bağ dokusunun temel hücrelerinden olan kollajen ile fibroblas gibi maddelerde uzama ve azalma gelişiyor. Bunun sonucunda ciltte yumuşak doku miktarı azalıyor ve iskelet yapı daha çok ortaya çıkıyor. Yumuşak doku miktarının azalmasıyla birlikte özellikle yüzde zayıf ve sağlıksız bir görüntü ortaya çıkıyor."

- "Çöl bitkisinde bulunan 'trehaloz' maddesi kullanılıyor"

Cildin ve dokuların nemli kalmasına yardımcı olan bazı uygulamaların hali hazırda yapıldığını anlatan Özdemir, İtalyan bilim insanlarınca geliştirilen yeni nesil aşı ile artık çok daha üst düzeyde sonuç alınabildiğini söyledi.

Tıpta göz damlalarında kullanılan "trehaloz" maddesinin de içeriğinde yer aldığı aşı hakkında bilgi veren Özdemir, şunları kaydetti:

"Biyolojik lifting aşısında, farklı molekül ağırlıklı hyaluronik asit ve çöl bitkilerinin bir damla su ile aylarca yaşayabilmesini sağlayan 'trehaloz' maddesi kombine şekilde bulunuyor. Trehaloz, bir damla su ile aylarca yaşayabilen ve 'yeniden diriliş' bitkisi adıyla bilinen Selaginella Lepidophylla adlı çöl bitkisinde bulunuyor ve bitkinin yeşil kalmasını sağlıyor. İnsan vücudunda da bulunan 'trehaloz' ve 'hyaluronik asit' maddesinin zamanla azalması sonucu cilt yaşlanıyor, yoğunluk ve nem miktarını kaybediyor."

Yeni nesil aşının, vücutta eksilen bu maddeleri destekleyerek cilt kalitesini iyileştirdiğini belirten Özdemir, "Uygulama ile cildin yüzeysel anlamda sıkılaşması, gözeneklerin daralması, deride sarkma miktarının azalması, hacimsel olarak daha iyi seviyeye gelmesi sağlanabiliyor." diye konuştu.

Özdemir, aşının ayda bir kez olmak üzere yılda 2 ya da 3 doz uygulanmasının yeterli olduğunu aktardı.

- "Yüzde 12 noktaya yapılıyor"

Uygulama öncesinde enjeksiyondan çekinenler için iğnenin yapılacağı yere uyuşturucu krem sürülebildiğini anlatan Özdemir, uygulamanın yüzün her iki bölümünde 6 olmak üzere toplam 12 noktaya yapıldığına işaret etti.

Aşının yüz dışında boyun, dekolte ve ellerde de kullanılabildiğine dikkati çeken Özdemir, 20 yaş üzerindeki kişilere yapılabildiği ve tespit edilen bir yan etkisinin bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Özdemir, uygulamanın yaklaşık 5-10 dakika sürdüğünü, enjeksiyon yapılan yerde az miktarda kızarıklık ve şişlik olabildiğini, ancak bunun da birkaç saat sonra geçtiğini dile getirerek, "Etki 1-2 gün içinde ortaya çıkıyor." dedi.

Yeni nesil uygulamanın önemli avantajlara sahip olduğunun altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"Öncelikle kolay uygulanabilir ve etkisinin hemen kendini gösteriyor olması hasta için önem taşıyor. Dolgu uygulamaları sonrası yüzde belirgin şiş görüntüsünün yerine doğal bir etki elde ediliyor. Mekanik cerrahiye kıyasla daha az seviyede ama herhangi bir kesi yapılmaksızın sonuç alınabiliyor. Uygulama sonrası nemli, bağ ve yumuşak dokusu kuvvetlenmiş sağlıklı bir cilt elde edilebiliyor."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs henüz tepe noktaya ulaşmadı
20 Şubat 2020 07:46		 Rize'de corona virüs alarmı
19 Şubat 2020 16:28
'Televizyon karşısında miskinlik' kadınların kalp sağlığı için tehlike arz ediyor
19 Şubat 2020 12:30		 760 milyon karantinada 80 milyon ev hapsinde
19 Şubat 2020 07:40
15 maddede böbrek taşından korunmanın yolları
18 Şubat 2020 20:04		 Virüslerin yayılmasında paranın da etkisi var
18 Şubat 2020 14:19
Yeni geliştirilen moleküler alerji testiyle tüm alerjilerinizi keşfedin
18 Şubat 2020 11:07		 MS hastalığı kadınlarda daha fazla görülüyor
18 Şubat 2020 10:24
Koronavirüs can almaya devam ediyor: 1771 kişi öldü
17 Şubat 2020 06:10		 Hemoroid ameliyatı sonrasında açlık, tokluk ve susuzluk hislerini kaybetti
16 Şubat 2020 22:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - ATO'dan üyelerine 24 saat elektronik belge hizmeti12:12 - Bakan Albayrak: Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık12:08 - Cezaevine giderken tehdit etti: Geri gelip buranın anasını ağlatacağım12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:00 - Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası11:48 - Sınav kaygısı nedeni: Çocuğun ve ailenin sınava aşırı anlam yüklemesi11:44 - 15 Temmuz Derneğinden FETÖ'yle mücadelede birlik çağrısı11:40 - Bakan Selçuk, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanını açıkladı11:38 - Almanya saldırganı annesini de öldürmüş11:34 - TBMM'ye 'zırhlı' güvenlik nizamiye binası
11:32 - Kayıp liselinin cansız bedeni bulundu11:31 - Gram altın 315 lira seviyelerinde11:26 - Kendilerini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı11:25 - Vergide 'kanun yolundan vazgeçme' dönemi11:25 - Ciltte azalan yumuşak doku ve nemi artıran aşı geliştirildi11:25 - Yerli siber güvenlik fikirleri Teknopark İstanbul'da yarışacak11:24 - Kamu Görevlileri Etik Kurulu 97 ihlal kararı verdi11:21 - Mahrem imam katalog evliliğinin gizliliği için 'patates hat' aldırmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve Motorin fiyatlarına sessiz sedasız zam
20 bin ek öğretmen ataması yapılacak
2 ay boyunca yatacak gönüllüler aranıyor... 100 bin TL ödenecek
Ne buluyorsa okuyor, aile dikkat etmeli!
Erdoğan'dan vekillerin 'Genel Müdür' şikayetine tepki
Virüs yüzünden Dünya devi iki firma Türkiye'ye geliyor
Ünlü isim trafik kazası geçirdi, alkolden ehliyetine el konuldu
Gündemdeki adam Osman Kavala'nın ilişkiler ağı
Maaşlara el koyan mutemete gözaltı
Türkiye'den altı ülkeye vize muafiyeti kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İnsanlıktan nasibini almamış kişi 2
Franz Kafka 1
18.02.2020 manisa depremi 3
timo werner 2
uyku moduna giren bilgisayara kalk yerine yat demek 1
sirke anası 5
Faizi düşürmekle enflasyon düşmez 1
the bletchley circle 1
pazartesi 3
Kendini inşa etmek 1
SON İLANLAR
Erzurum Horasan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Gürsü Modern Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 4 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzincan İliç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam