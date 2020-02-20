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Faizsiz bankacılık faaliyeti yapacak kalkınma ve yatırım bankası kuruldu

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz:- "Faizsiz bankacılık faaliyeti yapacak kalkınma ve yatırım bankası yakın zamanda kuruldu. Kurulan bankanın 'faizsiz finans yapacağım' diye kamuoyuna bir deklarasyonu olmadı ama o yönde bir hazırlığın olduğunu biliyoruz
 20 Şubat 2020 11:12
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Faizsiz bankacılık faaliyeti yapacak kalkınma ve yatırım bankası kuruldu

- Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, faizsiz bankacılık faaliyeti yapacak kalkınma ve yatırım bankasının yakın zamanda kurulduğunu belirterek, "Kurulan bankanın 'faizsiz finans yapacağım' diye kamuoyuna bir deklarasyonu olmadı ama o yönde bir hazırlığın olduğunu biliyoruz." dedi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da katılım bankalarının büyüdüğünü belirterek, katılım bankacılığının toplam aktif büyüklüğünün yüzde 37,5 arttığını söyledi.

Bankacılık sektöründe toplanan fonların geçen yıl yüzde 8,4'ünün katılım bankacılığı tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Akyüz, kullandırılan fonlarda da yüzde 5,5 paya sahip olduklarını kaydetti.

Akyüz, 2019'da piyasa şartları nedeniyle katılım bankacılığının fon kullandırmadaki büyümesinin yüzde 20'de kaldığını kaydederek, "Fon toplamada büyüme 57,4. Bu topladığımız fonları kullandırmada artış oranımız yüzde 20. Toplam aktifimiz yüzde 37,5 arttı ve 284 milyar 450 milyon TL'ye yükseldi. Öz varlıklarımız ise yüzde 29,7 arttı. Net karımız yüzde 16 kadar artabildi. Katılım bankaları geçen yıl 2 milyar 400 milyon TL kar etti. Bankacılık sektörüyle katılım bankalarını mukayese ettiğimizde bizim büyüme rakamlarımız genelin 2 katından fazla. Fon toplamada biz 57,4 büyümüşüz, bankacılık sektörü ise 25,6 büyümüş. Kullandırılan fonlarda biz yüzde 20 büyümüşüz bankacılık sektörü yüzde 11. Aktif büyümede ise biz 37,5 büyürken, bankacılık sektöründe bu oran 16,2 olmuş, yani yaklaşık 2 katından fazla, katılım bankacılığı büyümüş." diye konuştu.

Katılım bankacılığının bankacılık sektöründeki payını 5 yıl içerisinde yüzde 15 seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Akyüz, 2019'da, 2018'e göre toplam aktifte sektördeki paylarını 1 puan artırarak yüzde 6,3'e yükselttiklerini dile getirdi.

Akyüz, artış trendinin devam edeceğine işaret ederek, şöyle konuştu:"Katılım bankalarına 3 kamu katılım bankası eklendi. Biz, kamu katılım bankalarının gelecek dönemde sektörün büyümesine daha büyük katkı vereceğini düşünüyoruz. Bankacılık sektöründe kamu bankacılığının payı yüzde 38. Dolayısıyla kamu katılım bankalarının gelecek yıllarda payının artmasını bekliyorum. Katılım bankacılığının içerisinde kamu katılım bankaları daha yeni oyuncular, ilk kamu katılım bankası 2015'te kuruldu. Gelecek yıllarda, biz kamu katılım bankalarımızın sektöre daha ciddi katkı vereceğini tahmin ediyoruz."

- "Türkiye'deki finansal sistemin parçası haline geldik"

Osman Akyüz, katılım bankacılığında önemli olanın sıhhatli ve verimli finansal sistem oluşturmak olduğunu belirterek, katılım bankacılığı finansal sisteminin henüz Türkiye'de de dünyada da oluşum sürecini tamamlamadığını söyledi.

Finansal bir mimari oluşturmak için çabaladıklarını aktaran Akyüz, "Bizim bir iddiamız var; biz faizsiz bankacılık yapacağız. Her türlü finansal aracı bizim kullanmamız mümkün değil. Belli normlarla bu işi düzgün yapma taahhüdümüz var hem tasarrufçuya hem de girişimciye. Yükümüz biraz daha ağır. Sektörün sürdürülebilir olmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Kaliteden ödün vermeden finansal sağlamlıktan taviz vermeden bu işi yapma gayretinde olmamız gerekiyor. Türkiye'de geldiğimiz nokta itibarıyla sektör sıhhatli bir durumda onu açıkça söyleyelim. Denetleme anlamında, düzenleme anlamında bir kere Türkiye'deki finansal sistemin parçası haline geldik. Katılım bankacılığının, finansal sistemde bir yeri var. Bu da bu işin başarısıdır." şeklinde konuştu.

- "Cumhurbaşkanımız, bu mekanizmanın gelişmesi için ciddi destek veriyor"

Akyüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini belli konularda eleştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben onları, teşvik anlamında eleştiri olarak algılıyorum. Cumhurbaşkanımız, bu mekanizmanın gelişmesi için ciddi destek veriyor. 3 kamu katılım bankasının kurulması bu desteğin en net ifadesi. Bu sektörün pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var. Katılım bankacılığının özel yapısı gereği, bazı farklılıkları var ve bu farklılıkların geliştirilmesi, desteklenmesi ve korunması gerekmektedir.

Katılım bankalarını, banka statüsüne bu siyasi iktidar taşıdı. Önceden adları özel finans kurumuydu ki özel finans kurumunu anlatmakta çok zorlanıyorduk. İslam dünyasında bu iş İslam bankası olarak adlandırılmış, bunlara tüm dünyada İslam bankası deniliyor. Türkiye'nin hassasiyetleri sebebiyle 2005 yılına kadar özel finans kurumları olarak devam edildi. Katılım bankası adının da banka tabiriyle karışıyor mülahazasını anlıyoruz. Biz mümkün olduğunca, daha çok katılım finansı ve faizsizliği öne çıkararak bu durumu aşmaya gayret edeceğiz. Banka adını daha çok unvanlarda bırakacağız ama uluslararası piyasada bu işi banka olarak devam ettirmemiz gerekiyor."

- Faizsiz bankacılık faaliyeti yapacak kalkınma ve yatırım bankaları geliyor

TKBB Genel Sekreteri Akyüz, yakın zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan düzenleme ile mevcut kalkınma ve yatırım bankalarının da tıpkı katılım bankaları gibi faizsiz işlemler gerçekleştirebilmesinin önünün açıldığını söyledi.

Akyüz, "Faizsiz bankacılık faaliyeti yapacak kalkınma ve yatırım bankası yakın zamanda kuruldu. Kurulan bankanın 'faizsiz finans yapacağım' diye kamuoyuna bir deklarasyonu olmadı ama o yönde bir hazırlığın olduğunu biliyoruz. BDDK'nin düzenlemesiyle zaten mevcut kalkınma ve yatırım bankaları isterlerse faizsiz finans yapabilecek. Sadece halktan para toplayamayacaklar ama faizsiz hizmet anlamında katılım bankalarının sunduğu bütün hizmetleri sunabilecekler." ifadelerini kullandı.

- "Tasarrufa dayalı faizsiz finansal sistem yasal düzenlemeye tabi tutulmalı"

Osman Akyüz, tasarrufa dayalı faizsiz finansal sistem olarak adlandırılan sistemin düşük gelirli bireylerin yararlanabilmelerine imkan sağlaması ve tasarruf eğiliminin artırılması açısından oldukça faydalı olduğunu dile getirdi.

Sistemdeki şirket sayılarının hızlı bir artış trendinde olmasına dikkati çeken Akyüz, "Aralarında haksız rekabet yarışının oluşması ihtimali bulunması ve önemli sözleşme boyutlarına ulaşılması gibi nedenlerle katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunması açısından bu şirketlerin, finansal sağlamlığın sağlanması için banka dışı finansal kurum sayılarak yasal düzenlemelere tabi tutulmaları gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca bu iş katılım bankalarının kuracağı iştiraklerle de yapılabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "7 bin Diyanet personelinin maaş hesabı katılım bankasına aktarıldı"

Akyüz, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yakın çalışma ilişkisi içinde olduklarını ve Diyanet personelinin maaşlarının katılım bankaları aracılığı ile ödenmeye başlandığını belirterek, bugüne kadar 7 bini aşkın Diyanet personelinin maaş ödemelerini katılım bankaları aracılığıyla aldığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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